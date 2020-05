“L’immunité collective”, simple supercherie? 

L’immunité collective contre le Covid-19 ne pourra être acquise nulle part en 2020, ont affirmé les scientifiques de l’École Bloomberg de l’université Johns-Hopkins.

«C’est à tort que certains affirment que l’immunité collective pourrait « ralentir rapidement la propagation » du Covid-19», ont-ils indiqué dans un communiqué, qualifiant cette idée de «fausse et dangereuse».

Ils ont déclaré l’impossibilité de toute immunité collective contre le nouveau coronavirus d’ici la fin de l’année.

« »Les épidémiologistes souhaitent déclarer clairement que l’immunité collective contre le Covid-19 ne sera pas atteinte au niveau de la population en 2020. » Je suis d’accord. Veuillez arrêter de rêver à l’immunité collective. Seul le vaccin est un moyen sûr pour la collectivité», a indiqué sur sa page Twitter l’épidémiologiste Eric Feigl-Ding, chercheur en santé publique à Harvard.

En effet, pour atteindre l’immunité collective contre la maladie, 70% ou plus de la population doivent manifester une tolérance vis-à-vis de l’infection. Ainsi, sans vaccin, plus de 200 millions d’Américains devraient être infectés avant d’atteindre ce seuil. Ce qui signifie qu’au rythme actuel de la pandémie, l’immunité collective ne pourrait être atteinte au mieux qu’en 2021. Mais si les taux de mortalité quotidiens actuels ne baissent pas, plus d’un demi-million d’Américains seront morts du Covid-19 d’ici là.

Or, bien que le nombre de personnes infectées dépasse aujourd’hui les quatre millions, les études scientifiques indiquent que seulement 2% à 5% des habitants d’un pays sont infectés par le SARS-CoV-2.