L’impact de l’abaissement par Fitch de la note du Maroc “reste limité” selon M. Benchaâboun

Dans sa réponse aux interventions des groupes et groupements parlementaires sur le choc des dégradations de rating du Royaume lors de la séance plénière relative au projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2021 à la Chambre des représentants, M. Benchaâboun a affirmé que l’impact demeure limité citant en exemple la récente émission du mois de septembre ou les primes de risque ont connu une hausse contenue à 15 points de base (pbs) pour la première tranche d’une maturité de 5 ans et demi, et de 20 pbs pour la seconde tranche d’une maturité de 10 ans, ce qui correspond respectivement à 0,15% et 0,20%.

Ceci étant, avec la dégradation du rating du Maroc de BBB- à BB+ par Fitch, Standard & Poor’s demeure la seule qui maintient encore au niveau « investment grade », c’est-à-dire le niveau non spéculatif selon la terminologie risque des agences. La notation de S&P est toutefois assortie d’une « perspective négative », laissant la place à une éventuelle perte du dernier rating de ce niveau.

N’empêche, inéluctablement, cette révision de rating va renchérir les taux d’emprunt du souverain sur les marchés au cours des prochains trimestres et rendre un peu plus difficile le retour à un meilleur équilibre budgétaire.