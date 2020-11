L’inclusion financière au Maroc nécessite un véritable choc 

Ce choc d’inclusion avancé dans ce rapport de Bank Al-Maghrib et du ministère de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration ne pourrait être réalisé qu’en dépassant les paradigmes des modèles « classiques » et en investiguant des modèles alternatifs qui ont favorisé des sauts considérables en termes de pénétration et d’utilisation des services financiers à l’échelle internationale, indique ce premier rapport sur la Stratégie nationale d’inclusion financière » (SNIF).

A cet effet, poursuit la même source, la SNIF est venue combler les écarts dévoilés par le diagnostic et ainsi mettre en place des solutions idoines pour explorer le gisement de progrès qui demeure important. Pour ce faire, cette stratégie a fixé un cap à l’ensemble de l’écosystème et a mis en place un cadre de coordination et de collaboration national autour des axes clairement définis suivant une approche participative. C’est ainsi qu’une définition nationale de l’Inclusion Financière a été élaborée, inspirée des définitions adoptées par le réseau de l’Alliance pour l’inclusion financière (AFI – Alliance for Financial Inclusion) et par la Banque Mondiale, mais aussi des différents échanges avec l’écosystème financier marocain et des conclusions du diagnostic, fait savoir ledit rapport.

Ainsi, l’inclusion financière est définie comme un accès équitable pour l’ensemble des individus et entreprises à des produits et services financiers formels (transactions, paiements, épargne, financement et assurance) pour une utilisation adaptée à leurs besoins et à leurs moyens, afin de favoriser l’inclusion économique et sociale tout en préservant leur droit et dignité. Cette définition recoupe l’ensemble des dimensions de l’inclusion financière (Accès, Usage, Qualité et Bien-être) et couvre l’ensemble des segments de la population.

Selon le rapport, l’inclusion financière doit profiter à tous, en particulier aux segments jusque-là exclus ou sous-desservis (femmes, ruraux, jeunes et très petites entreprises – TPE). En effet, l’inclusion financière ne se limite pas aux particuliers mais concerne également les entreprises qui devront avoir accès à des produits financiers adaptés quels que soient leur taille et leur secteur d’activité.

En matière d’« Accès » & « Utilisation », l’inclusion financière ne doit pas se limiter à « l’équipement » mais doit se donner également comme objectif de développer l’usage des produits financiers courants. Seul l’usage peut garantir à terme que les produits financiers formels soient intégrés dans le quotidien des ménages et des entreprises et produisent les bénéfices de l’inclusion financière (sécurité des transactions, capacité d’épargne et d’investissement, accès au financement des projets, etc). Pour ce qui est de l’ « Adaptation aux besoins et aux moyens des usagers »: l’inclusion financière cible le développement de produits et de services qui prennent en compte les spécificités des Marocains notamment les segments les plus défavorisés (faibles montants, irrégularité des revenus, isolation géographique, faible éducation financière, etc.).

Enfin, l’inclusion financière doit viser plus largement le développement et l’inclusion économique et sociale des individus et des entreprises. A ce titre, les actions à engager devront privilégier le plus possible la complémentarité et l’additionnalité par rapport à d’autres politiques publiques qui poursuivent les mêmes objectifs.

Considérée comme une composante importante des modèles de développement des pays, l’inclusion financière ne cesse de gagner en importance et de susciter l’intérêt des autorités publiques et des organismes internationaux soucieux de lutter contre la pauvreté et de favoriser le bien-être social et économique des populations.

Le développement des stratégies nationales d’inclusion financière est, en effet, devenu une étape cruciale du processus de promotion de l’inclusion financière et ce, en permettant d’aligner les visions et d’unifier les efforts des acteurs publics et privés d’une part, et d’allouer les ressources de façon rationnelle compte tenu des priorités définies. Cette approche est devenue courante notamment suite aux recommandations des organismes internationaux (AFI, G20, Banque Mondiale et les banques régionales de développement) pour le développement de stratégies nationales pour promouvoir l’inclusion financière.

Ce premier rapport porte sur les principales étapes franchies dans le processus de la stratégie nationale d’inclusion financière au Maroc depuis le lancement en 2016 jusqu’à 2019, année au cours de laquelle les travaux de mise en œuvre ont été initiés. Il rappelle les conclusions des travaux de diagnostic et le bien-fondé de ladite stratégie et met en lumière les réalisations majeures dans le cadre de la phase de formulation. En outre, le bilan des principaux chantiers de la feuille de route est présenté et servira de référence pour les prochaines éditions du rapport.