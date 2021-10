L’Inde muscle sa défense : Près de deux milliards de dollars à l’industrie locale

La décision a été prise lors de la réunion, mercredi, du Conseil de l’acquisition de la Défense (DAC), présidée par le ministre de la Défense, Rajnath Singh.

Ce budget devra financer l’achat notamment de 25 hélicoptères ALH Mark III D, des munitions à guidage terminal (TGM) et des munitions pour fusées, selon le ministère indien, qui a précisé que 87% de ces équipements seront fabriqués en Inde.

L’ALH Mark-III D, conçu et développé localement par Hindustan Aeronautics Ltd (HAL), est un hélicoptère bimoteur et multi-missions de nouvelle génération dans la catégorie de poids de 5,5 tonnes.

La semaine dernière, le ministère indien de la Défense a annoncé avoir signé un contrat de 3,01 milliards de dollars avec Airbus pour l’acquisition de 56 avions de transport moyen de type C-295.

Airbus Defence and Space et Tata Advanced Systems Limited (TASL) exécuteront conjointement le projet d’équipement de l’armée de l’air avec le nouvel avion de transport dans le cadre de l’initiative Make in India dans le secteur aérospatial.

L’Inde pointe, en 2020, au 3e rang mondial en termes de dépenses militaires avec un budget de 72,9 milliards de dollars derrière les États-Unis (778 milliards de dollars) et la Chine (252 milliards de dollars), selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI).