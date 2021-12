L’Inde renforce ses capacités balistiques : En attendant des missiles hypersoniques…

L’Inde a testé avec succès un missile balistique de nouvelle génération Agni-Prime capable de transporter une ogive nucléaire, a déclaré ce 18 décembre le ministère de la Défense du pays.

Le lancement a été effectué dans la matinée de samedi depuis l’île d’Abdul Kalam dans la baie du Bengale. La trajectoire et les paramètres de la fusée à toutes les étapes du vol ont été surveillés par télémétrie, radar, stations électro-optiques et navires. « Le test de missile a atteint tous ses objectifs de mission avec un haut niveau de précision. […] Ce deuxième essai en vol a confirmé la fiabilité de toutes les technologies avancées intégrées dans le système », indique le communiqué.

Le premier essai en vol du missile balistique Agni-Prime avait été réalisé avec succès en juin par l’Organisation de recherche et de développement pour la défense (DRDO). L’Agni-Prime est un missile balistique à propergol solide à deux étages et disposant d’un double système de navigation et de guidage. Il s’agit d’un missile de nouvelle génération de la série Agni, servant de modification avancée à cette famille de missiles, et ayant une portée comprise entre 1.000 km et 2.000 km.

Le missile Agni-Prime devrait remplacer les missiles Agni-I et Agni-II. L’Inde possède actuellement des missiles balistiques Agni-I d’une portée de 750 km, Agni-II d’une portée de 2.000 km, Agni-III et Agni-IV d’une portée de 4 à 4.500 km et Agni-V d’une portée de 5.000 km. Tous sont capables de transporter une ogive nucléaire.

En outre, le pays travaille à la mise en œuvre de missiles et de planeurs hypersoniques, comme les États-Unis, la Russie et la Chine.

Les missiles hypersoniques, comme les missiles balistiques traditionnels qui peuvent transporter des armes nucléaires, peuvent voler à plus de cinq fois la vitesse du son. Les missiles balistiques volent haut dans l’espace en faisant un arc pour atteindre leur cible, tandis qu’un missile hypersonique prend une trajectoire basse dans l’atmosphère, atteignant potentiellement plus rapidement sa cible.