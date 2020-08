L’Indice FAO des prix des produits alimentaires toujours en hausse 

L’indice mensuel des prix des produits alimentaires, un indice de la FAO pondéré par les échanges commerciaux qui permet de suivre l’évolution mensuelle des principaux groupes de produits alimentaires, affiche une moyenne de 94,2 points en juillet, soit une progression de 1,2 % par rapport à juin et de près de 1,0 % par rapport à juillet 2019″, a précisé la FAO dans son dernier rapport. Selon cet indice, les prix des huiles végétales ont augmenté de 7,6 % depuis juin et ont atteint leur plus haut niveau en cinq mois.

« Les cours internationaux des principales huiles ont grimpé dans un contexte, s’agissant de l’huile de palme, de ralentissement probable de la production, de regain de la demande mondiale à l’importation et de pénuries prolongées de travailleurs migrants », explique la FAO dans son rapport.

Quant aux prix des produits laitiers, ils ont connu une progression de 3,5 % en un mois, qui concernait l’ensemble des produits de l’indice, du beurre au lait en poudre, en passant par le fromage. Même tendance pour les prix du sucre qui ont augmenté de 1,4 % car, précise la FAO, le broyage de grandes quantités de canne à sucre au Brésil n’a atténué qu’en partie les effets de la hausse des prix de l’énergie et de la perspective d’une production moindre en Thaïlande, due à une grave sécheresse.

Concernant les prix des céréales, ils ont demeuré stables par rapport à juin, tandis que les cours du blé ont peu évolué du fait d’une activité commerciale atone. « La forte augmentation des cours du maïs et du sorgho, sous l’effet d’importants volumes achetés par la Chine aux Etats-Unis d’Amérique, ayant été compensée par le recul de ceux du riz, en raison de prévisions de récoltes abondantes en 2020’’, explique la FAO. En revanche, l’indice FAO des prix de la viande, a perdu 1,8 % en juillet et s’est établi 9,2 % en dessous de son niveau de juillet 2019. « Les cours de la viande bovine ont reculé par rapport au mois précédent car la demande mondiale à l’importation est demeurée inférieure aux disponibilités à l’exportation, en dépit des perturbations liées au COVID-19 dans les principaux pays exportateurs’’, selon la FAO.

Pour ce qui est des prix de la viande de volaille, ils ont grimpé, sous l’effet de la diminution de la production au Brésil, qui est due aux prix élevés des aliments pour animaux et à des préoccupations concernant la demande future, souligne l’Organisation onusienne.