L’infobésité à laquelle le jeune public est soumis dénoncée

Le CSCA appelle à porter une attention particulière aussi bien à la prolongation du temps d’écran induite par l’augmentation générale de la consommation de médias audiovisuels et numériques pendant le confinement qu’à l’usage fait par les enfants et les adolescents de ce temps d’écran.

Si cette augmentation du temps d’écran est en partie due à l’impératif de continuité scolaire pendant le confinement auquel est venue répondre la mise en place de l’enseignement à distance, la consommation médiatique à des fins de récréation doit être contenue dans des proportions qui assurent que l’augmentation du temps d’écran ne porte préjudice ni à l’équilibre ni à la santé du jeune public.

Le CSCA rappelle ainsi que dans le contexte du confinement, les risques de surexposition médiatique sont accrus et rendus plus complexes du fait notamment que l’information continue sur la crise sanitaire et l’effort de sensibilisation déployé par les radios et télévisions peuvent être sources d’anxiété pour le jeune public. Cette situation appelle à ce que l’information du jeune public au sujet des questions sanitaires soit complétée et encadrée par d’autres apports, notamment par le dialogue au sein des familles.

Le CSCA recommande à cet égard une supervision familiale du temps de consommation médiatique des enfants, en prêtant une attention particulière à l’exposition de ces derniers aux contenus des journaux télévisés et des chaînes d’information en continu. Et attire l’attention sur le fait que les pratiques multi-écrans du jeune public sont de nature à exacerber la charge anxiogène d’une programmation médiatique actuellement focalisée sur la pandémie.