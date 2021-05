L’INRA développe de nouvelles variétés céréalières

Installée sur une superficie de 58 ha, la plateforme de Marchouch est l’une des plus grandes stations expérimentales de l’INRA en matière de développement des nouvelles variétés et de production de semences parentales destinées à la multiplication.

Il s’agit du développement de nouvelles variétés performantes de céréales, légumineuses alimentaires, oléagineux et fourrages, de la multiplication des semences ainsi que de la démonstration aux agriculteurs et différents partenaires, afin d’augmenter le taux de leur utilisation et appropriation par les agriculteurs, les producteurs et les sociétés semencières. Ces nouvelles variétés qui contribueront à l’augmentation du rendement à hauteur de 50% dans les années à venir.

Le programme national de multiplication des semences porte sur une superficie de 50.809 ha, avec une production prévisionnelle de 1,6 millions de quintaux, devant renouveler les stocks de semences et réduire le recours aux importations, lit-on dans un communiqué de presse. Plusieurs outils digitaux ont été développés pour notamment, la localisation des champs de multiplication des semences, le suivi de la commercialisation des semences au niveau des 400 points de vente, le e-paiement ainsi que la traçabilité.

Le développement variétal constitue un facteur clé pour l’amélioration et la pérennisation de la production, à travers l’amélioration de la productivité et de la qualité et des résistances aux stress biotiques et abiotiques. En effet, la recherche agronomique et le développement variétal ont constitué un des leviers importants ayant accompagné le Plan Maroc Vert.

Les efforts de recherche menés par l’INRA vont se poursuivre dans le cadre de la nouvelle stratégie agricole ″Génération Green 2020-2030″. Le programme de recherche 2020-2030 a pour objectif de développer entre 30 et 50 nouvelles variétés, toutes filières confondues, avec une augmentation du rendement d’au moins 50%. Ces objectifs visent à renforcer la compétitivité des filières, l’adaptation au changement climatique et la gestion durable des ressources naturelles.