L’INRA partenaire de SOWIT pour l’IA dans l’agriculture

Le numérique augure d’une nouvelle ère pour l’agriculture actuelle et future, en facilitant les modalités d’accès à l’information, en faisant émerger de nouveaux enjeux, en préconisant de nouvelles formes de réponse et en reconfigurant les filières de production. Autant de préalables pour promouvoir l’agriculture de précision.

Inscrit dans cette optique, le tandem « INRA-SOWIT » conjugue ses efforts pour mettre à disposition des agriculteurs des outils d’aide à la décision (OAD) selon la localisation de leurs champs, le type de culture à préconiser, l’itinéraire technique à adopter et les conseils agricoles adéquats, a indiqué l’INRA dans un communiqué.

Ainsi, en s’appuyant sur le numérique et les outils technologiques de pointe, tels que les drones, des avancées seront réalisées pour mieux capter et partager les données et, par conséquent, réduire ostensiblement les incertitudes pour une meilleure prise de décision. Grâce aux capteurs multi-spectraux, les drones permettent de capter plusieurs données pour fournir un conseil agronomique personnalisé aux agriculteurs, via des algorithmes certifiés, explique la même source, ajoutant qu’ils permettent également de réaliser des opérations culturales, notamment les traitements phytosanitaires, l’apport sanitaire et le lâcher des auxiliaires.

L’utilisation des drones est d’une grande utilité pour les cultures à accès difficile, comme le riz et la canne à sucre, précise l’Institut, notant que par l’utilisation de caméras spécifiques, les drones procèdent au diagnostic de la végétation sans contact pour l’estimation de plusieurs paramètres agro-morphologiques et agronomiques.