L’instabilité au Liban encouragée par des «pays amis» 

En octobre 2019, un mouvement de contestation inédit a été déclenché contre l’ensemble de la classe politique libanaise quasi inchangée depuis des décennies, accusée de corruption et d’incompétence.

La crise économique a été l’un des catalyseurs de ce soulèvement. Et celle-ci a continué de s’aggraver, la population fustigeant l’attentisme d’un pouvoir accusé d’être coupé de la réalité et trop préoccupé par les querelles politiciennes interminables.

Près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté au Liban, la monnaie nationale s’écroule et des restrictions draconiennes ont été imposées sur les retraits bancaires. Sans oublier la dette de l’Etat qui s’élève à 92 milliards de dollars (environ 170 % du PIB).

M. Aoun a convoqué une réunion jeudi au palais présidentiel des forces politiques mais elle a été boycottée par plusieurs poids lourds de l’opposition, notamment les Forces Libanaises et le Courant du Futur de l’ex-Premier ministre Saad Hariri.

D’importantes mesures de sécurité ont été déployées sur la route principale menant au palais. Mais des dizaines de personnes y ont manifesté contre la réunion.

Mi-juin, le Liban a connu plusieurs jours de manifestations marquées par des heurts limités. Opposition et pouvoir se sont accusés mutuellement de provoquer des violences et des actes de « vandalisme ».

« Ce qui s’est passé dans la rue doit être un avertissement pour nous tous. (…) Les dangers sécuritaires ouvrent la voie aux divisions sous couvert de revendications sociales », a indiqué M. Aoun lors de la réunion à laquelle a participé notamment le Premier ministre Hassan Diab. « Aucun sauvetage n’est possible si certains trouvent facile de faire dérailler la sécurité et la rue », a dit le président, un allié de poids du Hezbollah .

Mohammad Fehmi, ministre de l’Interieur libanais, n’a pas mâché ses mots, non plus. «Il y a une tentative d’étrangler le Liban. Des Etats qui se vantent d’être des amis pour le Liban et prétendent vouloir l’aider sont en réalité entrain d’étouffer le pays, l’objectif est de détruire le Liban de l’intérieur », ajoutant que « la façon de résister à cette réalité est de sauver le pays grâce à des efforts concertés de la part de tous », appelant « les forces politiques de mettre de côté leurs différends pour sauver le Liban et sortir de ce tunnel sombre ».