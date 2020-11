L’instabilité du monde arabe alimente le terrorisme, selon V. Poutine

Lors de la réunion des dirigeants de l’Organisation de Shanghai pour la coopération, tenue mardi via vidéoconférence, Vladimir Poutine a indiqué, que «les mouvements armés et terroristes exigent un intérêt particulier», avertissant que « le transfert des terroristes de cette région vers d’autres aboutira à l’attisement des conflits dans le monde ».

Sur un autre plan, le maître du Kremlin a souligné que « la pandémie de coronavirus a porté un coup sévère à l’économie mondiale », appelant à davantage de coopération entre les pays membres au niveau de «la protection sanitaire ».

Pour sa part, le président iranien a appelé lors de la réunion au sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai « à former un front uni pour faire face à la politique unilatérale des États-Unis dans le monde et à sa violation du droit international « , soulignant « la volonté de son pays de coopérer avec les pays de l’Organisation de Shanghai pour surmonter les défis, d’autant plus que son pays peut jouer le rôle de couloir vers et depuis le golfe Persique et la mer Caspienne à tous les pays de la région, en particulier les pays de l’Organisation de Shanghai ».

Hassan Rohani a affirmé dans son discours que « le monde connait des situations très dangereuses. D’une part, il souffre de l’épidémie du Coronavirus qui menace la vie et les ressources économiques des peuples (…) et d’autre part, il souffre de la politique unilatérale et de la violation par les États-Unis des lois internationales (…) tout cela nécessite un double effort de la part de nous tous. Les pays du monde doivent renforcer la coopération entre eux et former un front unique pour surmonter ces défis ensemble. »

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé « à la coopération pour promouvoir la multipolarité dans le monde », exprimant « sa gratitude pour les efforts déployés par les pays de l’Organisation de Shanghai pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région ».

Pour sa part, le président afghan Ashraf Ghani a souligné que « le terrorisme entrave le processus de développement dans son pays », appelant « les pays de l’Organisation de Shanghai à coopérer et à coordonner leurs efforts afin de lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue ».

Il convient de noter que l’Organisation de coopération de Shanghai a été créée en 2001 à Shanghai, en Chine, avec la participation du Kazakhstan, de la Chine, du Kirghizistan, de la Russie, du Tadjikistan et de l’Ouzbékistan. Après cela, l’Inde et le Pakistan l’ont rejoint, tandis que l’Iran, la Mongolie, l’Afghanistan et la Biélorussie sont considérés comme des observateurs au sein de l’organisation.