L’instabilité se prolonge au Pérou

Les membres du Congrès péruvien n’ont pas été capables de se mettre d’accord pour élire leur président et ses trois vice-présidents. Il n’y avait pourtant qu’une seule liste mais seuls 45 députés ont voté pour alors qu’il en fallait 60. Les partis doivent présenter de nouvelles listes le 17 novembre.

Cette élection était d’autant plus capitale que selon la Constitution, le futur président du Congrès devenait d’office le nouveau chef de l’État. En tête de liste se trouvait la députée Rocio Silva, l’une des rares à ne pas avoir voté la destitution de M. Vizcarra. Celle qui pensait devenir la première femme présidente du Pérou n’a pourtant pas été élue, probablement parce que son élection aurait obligé de nombreux députés à se déjuger, à reconnaître que la destitution de M. Vizcarra n’était pas correcte.

Ce dernier n’a d’ailleurs visiblement pas renoncé à revenir au pouvoir. “C’est le Tribunal constitutionnel qui doit déterminer si la décision du Congrès de me destituer était légale”, a-t-il déclaré. “Nous lui demandons de ne pas attendre mercredi [18 novembre] et de prendre une décision immédiatement. On ne peut pas attendre. Le tribunal doit se réunir d’urgence et rendre son avis une fois pour toutes. Face à la crise politique, on ne peut pas attendre ”. Le tribunal Constitutionnel doit se réunir ce 16 novembre. S’il donne raison à M. Vizcarra, ce dernier pourrait alors contester sa destitution et le choix d’un successeur.

“Vous croyez vraiment que la solution viendra des députés, de ceux qui ont violé la Constitution ? a encore déclaré M. Vizcarra. Quel est l’intérêt de remplacer à la tête de l’État un député président du Congrès par un autre ? Ils ont tous violé la Constitution car ils font partie de la même institution. Nous avons vécu une semaine de dictature, nous n’étions plus en démocratie et le choix du Congrès n’est pas important. La population s’est réveillée, a mûri et se fera respecter pour le bien de tous les Péruviens ”.

Des manifestations avaient lieu chaque jour pour demander le départ de M. Merino. Après avoir fêté l’annonce de sa démission, les Péruviens ont rendu hommage aux deux personnes tuées le 14 novembre alors qu’elles participaient à la manifestation contre le pouvoir en place. Bryan Pintado Sanchez avait 22 ans et Inti Sotelo Camargo, 24 ans. Dimanche 15 novembre, ils étaient des milliers à venir se recueillir sur le mémorial dressé en hommage à ces deux jeunes. Dans l’après-midi, des centaines de motards vêtus de noir se sont joints à l’hommage aux deux jeunes manifestants, avant d’entraîner la foule vers le Parlement, où les députés étaient réunis en session extraordinaire.