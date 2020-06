L’Insurrection Act en ce troisième millénaire ?

Aux États-Unis, les manifestations contre les violences policières, et d’une manière générale contre le racisme, se poursuivent. Et elles dégénèrent aussi dans certaines villes malgré le couvre-feu installé. Selon la Constitution américaine, il appartient aux gouverneurs de maintenir l’ordre sur le territoire national. Échaudé, les President menace de recourir à la troupe en faisant une loi appelée Insurrection Act. Mais de quoi s’agit-il au juste ?

La fameuse loi suggérée au locataire de la Maison Blanche remonte à 1807, à l’époque du tout début de la République américaine. Elle permet au président d’envoyer des troupes fédérales ou de mobiliser la Garde nationale pour remettre de l’ordre lorsqu’il y a des troubles sociaux de grande ampleur. C’est la seule façon pour mobiliser des troupes à l’intérieur des Etats-Unis contre la population. Cette loi peut être invoquée de deux manières. Primo, c’est qu’un gouvernorat, en charge de la sécurité dans son Etat, fasse appel au président pour que celui-ci envoie l’armée. Et deuxio : si le président juge que les lois fédérales ne sont pas appliquées dans un Etat ou que les droits constitutionnels n’y sont pas respectés, il peut solliciter la Garde nationale ou envoyer l’armée pour remettre de l’ordre.

Cela explique par exemple pourquoi le président Eisenhower dans les années 1950, puis le président Kennedy dans les années 1960 ont envoyé des troupes dans le sud des Etats-Unis pour faire respecter des jugements de la Cour suprême sur la déségrégation des écoles publiques. Les deux présidents qui ont jugé que les droits constitutionnels étaient bafoués ont estimé pouvoir envoyer, de leur propre chef, les troupes en s’appuyant sur le Insurrection Act.

Pour rappel, la loi a été invoquée à plusieurs reprises au XIXe et au XXe siècle. Il y a généralement trois cas de figures qui ont rendu effective cette loi. Dans le cas de révoltes, la plupart du temps très localisées, contre le gouvernement fédéral qui, au XIXe siècle, ne contrôlait pas encore tout à fait tout le territoire national. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les conflits de travail violents ont poussé à l’envoi de troupes fédérales. Et à partir des années 1940, la loi a été surtout invoquée dans le cadre des conflits raciaux, comme les émeutes de Détroit par exemple qui ont décidé le président Franklin Roosevelt d’envoyer l’armée fédérale. Et dans les années 1960 le président Johnson a eu recours a cette loi lors de plusieurs émeutes dans le nord des Etats-Unis.

Le cas le plus récent remonte à 1992 après le passage à tabac de Rodney King à Los Angeles qui avait entraîné de violentes émeutes. Le gouverneur de la Californie avait alors demandé au président George Bush d’envoyer des troupes. Et c’est la Garde nationale californienne qui a été mobilisée pour y intervenir. Ce fut la dernière fois ou cette loi a été invoquée jusqu’à aujourd’hui.