L’investissement public moteur de la reprise selon le FMI

Dans la nouvelle édition de sa publication « Moniteur des finances publiques », le FMI affirme qu’une hausse des investissements publics dans les pays avancés et les pays émergents contribuerait à relancer l’activité après le coup d’arrêt infligé par la crise, à la fois le plus grave et le plus brutal de l’histoire économique contemporaine, notant que le bas niveau des taux d’intérêt à l’échelle mondiale porte à penser que le moment est opportun pour investir.

L’institution financière internationale souligne que de tels investissements permettraient de créer des millions d’emplois directs à court terme et ouvriraient la voie à la création indirecte de millions d’emplois supplémentaires à plus long terme, notamment en stimulant l’investissement privé.

Après avoir rappelé que le besoin en investissement mondial affichait « plus d’une décennie de niveaux faibles », au vu de l’état des infrastructures, le FMI relève qu’il est aujourd’hui nécessaire d’investir de toute urgence dans différents domaines essentiels pour enrayer la pandémie, tels que les soins de santé, les écoles, le respect des mesures d’hygiène dans les bâtiments et les transports ou le développement des infrastructures numériques. Et de rappeler que l’investissement public est d’autant plus important que les profondes incertitudes qui entourent l’évolution de la pandémie et les perspectives économiques se traduisent par un fléchissement de l’investissement privé.

Pour le FMI, une augmentation de l’investissement public égale à 1 % du PIB renforcerait la confiance dans le redémarrage de l’activité et dynamiserait le PIB de 2,7 %, l’investissement privé de 10 % et l’emploi de 1,2 %, à condition que les projets retenus portent sur des investissements haute qualité et que les niveaux préexistants de dette publique et privée n’affaiblissent pas la réponse du secteur privé à cette relance.

Les analystes de l’institution financière basée à Washington relèvent également combien l’investissement public peut accélérer suffisamment la croissance pour créer des emplois supplémentaires dans le secteur privé. Pour le FMI, sur fond d’incertitude élevée, l’investissement public qui est un instrument efficace des programmes de relance destinés à limiter les effets de la pandémie sur l’économie, peut renforcer la confiance des investisseurs privés dans la reprise et les inciter à investir à leur tour, notamment parce qu’il annonce la volonté des pouvoirs publics d’assurer une croissance durable.