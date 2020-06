L’investissement relancé avec 45 projets à 23,38 milliards de dirhams

La première réunion de l’année 2020 de la commission des investissements entend rattraper le temps perdu par le pays durant la période de pandémie. Visant une forte relance post-crise, les budgets alloués cette année sont plus importants par rapport à l’année précédente. Dans ce sens, cette première réunion a permis de valider 23 Mrds Dh alors que sur toute l’année 2019, le montant des investissements était de 28 Mrds Dh, relève Hicham Boudraa, directeur général par intérim de l’AMDIE lors d’une conférence de presse tenue après la commission. Il a relevé que cela comporte un message fort et positif qui inspire la confiance des investisseurs marocains et étrangers.

Par secteur, 33% des investissements sont portés par le secteur des infrastructures énergétiques et Energies Renouvelables, soit 7,72 Mrds Dh et 32% des investissements validés le sont dans le secteur des télécommunications. Le secteur de l’industrie et le commerce représente 16% des projets et celui du transport 7% alors que le secteur du tourisme et loisirs concentre 11% des investissements.

Pour ce qui est de la répartition des emplois par secteur révèle que ce sont les secteurs du tourisme, industrie et commerce qui créent le plus d’emploi. Les investissements prévus dans le tourisme créeront 1.534 emplois directs (48%). Ceux du secteur de l’industrie et du commerce prévoient de créer 1.410 emplois directs par les télécoms (44%).