Lions de l’Atlas/Mondial du Qatar : Maroc vs RDC le 25 mars…

L’équipe nationale affrontera la République Démocratique du Congo, vendredi, 25 mars 2022 au stade des Martyrs de Kinshasa, à 16 heures. Le match retour aura lieu le mardi 29 mars 2022, au complexe Mohammed V de Casablanca, à 20h30.

Le Maroc avait réussi ses deux derniers matchs face au Soudan (3-0) et à la Guinée (3-0).

Les Lions de l’Atlas ont terminé en tête du Groupe I avec 18 points. Auparavant, ils avaient entretenu une dynamique positive, disposant de la Guinée (4-1), malgré avoir concédé le premier et seul but de ces éliminatoires, après des victoires face au Soudan (2-0) (3-0) et la Guinée-Bissau (5-0) et (3-0)

Pour rappel, le tirage au sort des phases finales de la Coupe du Monde aura lieu le 1er avril 2022 à Doha, quand toutes les équipes qualifiées seront connues.

Au total, 32 nations participeront à la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar à partir de novembre 2022. Le Qatar se qualifie automatiquement en tant qu’hôte et les 31 autres finalistes sortiront des qualifications régionales organisées dans le monde entier.