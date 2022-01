Liquidation de Q. Soleimani et ses alliés à Bagdad : Sur Fox News, M. Pompeo demande protection…

Quelques heures après les cérémonies du 2e anniversaire de l’exécution extra-judiciaire du général Qassem Soleimani, M. Pompeo, impliqué dans l’assassinat de l’ex-commandant de la Force Qods du CGRI, s’est dit inquiet pour sa sécurité et celle de l’ancien président américain. Dans une interview accordée à Fox News, il a évoqué l’assassinat du général Qassem Soleimani le 3 janvier 2020 et a appelé le gouvernement Biden à le protéger ainsi que d’autres Américains.

Ce politicien, qui a des antécédents d’actions hostiles contre l’Iran au sein de l’administration Trump, a réagi au discours d’Ebrahim Raïssi, président de la République islamique d’Iran. S’adressant aux responsables américains, le responsable iranien a souligné que « Haj Qassem Soleimani était l’invité officiel du Premier ministre irakien. Vous avez à la fois piétiné la dignité de l’Irak et assassiné toute une nation, pas seulement un individu. Que doit-on faire devant ce crime horrible mené contre toute l’Oumma islamique ? Il faut que l’assassin et criminel principal dans cette affaire, l’ex-président américain, soit jugé ; il faut que le “Qisas” [peine analogue au crime dans le droit islamique] y soit effectué. En effet, l’ordre divin doit s’exercer dans son cas. » Plus, il a assuré qu’au cas où «les mécanismes d’un jugement équitable de MM. Trump et Pompeo, et d’autres criminels pourraient être établis afin qu’ils reçoivent une punition proportionnelle à leur crime abject ; tant mieux. Sinon, n’en doutez pas ! Je m’adresse ici à tous les dirigeants américains : la vengeance sera accomplie par l’Oumma islamique. »

M. Pompeo, qui, selon les spéculations des médias américains, est l’un des candidats possibles à l’élection présidentielle de 2024 du Parti républicain, a répété, dans une interview avec Sean Hannity de Fox News, l’allégation sans fondement de l’administration Trump sur les raisons de l’attaque terroriste contre Q. Soleimani et ses compagnons près de l’aéroport international de Bagdad. « Malheureusement, il existe de nombreuses menaces contre les États-Unis dans différentes parties du monde, et vous aviez raison sur les menaces en provenance d’Iran. Ces menaces sont sans précédent. Vous avez devant vous un pays qui est le plus grand partisan du terrorisme au monde et c’est un pays très puissant ; ils disent vouloir inciter tous les musulmans du monde à tuer le président Trump et moi, c’est quelque chose qui n’a pas été fait auparavant et c’est vraiment dangereux. », a prétendu l’ancien patron de la CIA.

L’ancien secrétaire d’État américain, qui a défendu à plusieurs reprises l’attaque américaine contre le général iranien et ses alliés, a de nouveau évoqué cette action et a défendu ses recommandations à D. Trump pour mener cette attaque. « En ce qui concerne le bilan de l’ancien gouvernement, je n’aurais rien changé aux conseils donnés au président, car nous défendions les États-Unis et protégions le peuple américain. Qassem Soleimani complotait activement contre les États-Unis et nous avons pris des mesures militaires légales pour nous assurer qu’aucun Américain ne serait tué. C’était une bonne décision », a dit M. Pompeo à Fox News. « Maintenant, les dirigeants politiques des États-Unis ont la responsabilité de protéger chaque Américain contre la menace iranienne. Nous avons vu que le président Raïssi a parlé du jugement du président Trump et de moi et il a dit que si cela ne se réalisait pas nous serions assassinés. C’est vraiment et profondément sans précédent, et le gouvernement Biden est vraiment responsable de nous protéger », a-t-il ajouté.