L’Irak s’enfonce dans la crise

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues, bloquant les principales routes menant aux installations pétrolières et aux ponts de la ville de Bassora, riche en pétrole, et du port d’Umm Qasr, dans le sud du pays, pour réclamer des salaires impayés. Dans plusieurs régions de la province de Bassorah, des employés du gouvernement, y compris dans le secteur de l’énergie, ont protesté pour réclamer le paiement des salaires dont ils sont privés depuis des mois.

Cette action fait suite à des protestations similaires au début du mois pour réclamer le paiement de salaires impayés au sein du gouvernement régional semi-autonome du Kurdistan (KRG), qui emploie trois travailleurs sur quatre. Des manifestants à Sulimaniya ont incendié les bâtiments du gouvernement régional et les bureaux des deux principaux partis politiques kurdes. Les manifestations ont continué, à une échelle plus réduite, après que les forces de sécurité du gouvernement régional du Kurdistan ont lancé une violente répression, faisant 10 morts – huit manifestants et deux membres des forces de sécurité –, des blessés, des centaines de détenus et menaçant des journalistes.

Le gouvernement chapeauté par Mustafa al-Kadhimi est confronté à une crise financière catastrophique suite à l’effondrement des revenus pétroliers qui fournissent plus de 90 % de ses revenus. Il a emprunté à la Banque centrale pour payer la facture des salaires et des retraites du secteur public de 5 milliards de dollars par mois, alors que les revenus sont tombés à 3,5 milliards de dollars, épuisant ainsi les réserves en dollars du pays.

Selon le projet de budget 2021 qui a fait l’objet d’une fuite, le chef du gouvernement a accepté de dévaluer le dinar pour augmenter les revenus du gouvernement. Le prix du pétrole étant libellé en dollars et le dinar étant indexé sur le dollar, cela donnera au gouvernement plus d’argent à dépenser. Le projet de budget suppose une dévaluation d’environ 23%, est basé sur un taux de change de 1450 dinars par dollar (contre 1182 dinars actuellement). La valeur du dinar a déjà baissé dans la rue, avant la dévaluation officielle, car les maisons de change à Bagdad vendent le dollar pour 1300 dinars irakiens.

Le Fonds monétaire international a estimé que l’économie irakienne se contractera de 11 % en 2020. Il avait proposé un taux de change de 1600 dinars pour le dollar dans le cadre d’un ensemble de conditions économiques et financières pour l’octroi d’un prêt au gouvernement irakien désespéré. Ce prêt ne sera accordé que si Bagdad se met en conformité avec les exigences politiques et économiques de Washington – en limitant le pouvoir des milices et des politiciens soutenus par l’Iran et en mettant en œuvre des «réformes» économiques, notamment la restructuration des grandes banques d’État irakiennes, les privatisations et, surtout, la réduction des salaires et des avantages sociaux dans le secteur public.

La dévaluation signifie une baisse considérable du niveau de vie des travailleurs, car leur pouvoir d’achat diminue, ce qui les plonge encore plus dans la pauvreté et fait craindre que la valeur du dinar continuera à baisser. Même après la dévaluation, il y aura un déficit budgétaire record de 40 milliards de dollars. Le budget prévoit des dépenses de 103 milliards de dollars, avec seulement 63 milliards de dollars de recettes. Le Livre blanc du gouvernement a cherché à réduire de moitié la masse salariale du secteur public, en la ramenant de 25 % du PIB à 12 %, menaçant non seulement les emplois et les salaires des travailleurs mais aussi le système de patronage dont la plupart des partis politiques tirent leur financement et leur pouvoir. Le projet de budget semble avoir légèrement reculé par rapport à cet objectif, mais il a réduit les prestations salariales, notamment les primes de risque, les diplômes de l’enseignement supérieur et les dépenses des hauts fonctionnaires.

Néanmoins, la réduction des prestations, qui peut dans certains cas servir à doubler les salaires dérisoires des travailleurs, combinée à la dévaluation, constitue une attaque massive contre la classe ouvrière.

En octobre, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a averti que l’effondrement de la demande et la chute des prix du pétrole, ainsi que les restrictions limitées mises en place pour faire face à la pandémie – l’Irak a confirmé plus de 585.000 cas et 12.700 décès – aggraveraient les inégalités. Au moins 13 % des Irakiens et 36 % des jeunes sont officiellement au chômage. Selon ReliefWeb, environ 8 % des ménages (3 millions de personnes) n’avaient pas assez à manger en septembre, tandis que le rapport de novembre de la Banque mondiale estimait que jusqu’à 5,5 millions de personnes sur les 39 millions d’habitants que compte l’Irak risquaient de tomber dans la pauvreté, ce qui signifie que plus de 40 % de la population irakienne, majoritairement jeune – l’âge médian est de 20 ans –, vivraient dans la pauvreté.

Les enfants irakiens traumatisés par la guerre succombent à la pauvreté et à l’état désastreux du système éducatif du pays, autrefois l’un des meilleurs du monde arabe. Quelque 3,2 millions d’enfants d’âge scolaire ne sont pas scolarisés. Dans les zones touchées par le conflit, presque tous les enfants d’âge scolaire ne reçoivent pas d’éducation, ce qui les rend vulnérables à l’exploitation, aux agressions, au mariage précoce, au travail des enfants et au recrutement par les nombreuses milices irakiennes.

Une école sur deux étant endommagée, beaucoup d’entre elles comptent jusqu’à 60 enfants par classe et fonctionnent selon un système de roulement. Le nombre d’enseignants qualifiés a chuté à tous les niveaux de l’enseignement, car les dépenses en matière d’éducation ont diminué et la classe éducative et professionnelle irakienne a fui à l’étranger suite à la vague d’assassinats de collègues depuis l’invasion du pays par les États-Unis en 2003. La fermeture d’écoles au début de l’année en raison de la pandémie a touché plus de 10 millions d’enfants, entraînant une nouvelle baisse de l’éducation pour ceux qui ont déjà perdu des années de scolarité.

En outre, le budget est susceptible d’exacerber les tensions avec le Kurdistan, qui dépend du gouvernement fédéral de Bagdad pour payer ses employés en espèces. Le budget prévoit que le gouvernement régional du Kurdistan doit fournir 250.000 barils de pétrole par jour en échange de sa dotation budgétaire de 8,6 milliards de dollars, tout en contenant des dispositions pour réduire ou supprimer ses transferts vers le gouvernement régional du Kurdistan.

Kadhimi, ancien officier de renseignement ayant des liens étroits avec Washington, est devenu premier ministre au début de l’année après que le gouvernement précédent ait été renversé par des manifestations de masse qui ont commencé en octobre 2019, contre l’inégalité, la pauvreté, la corruption et le système politique sectaire. Bien qu’il ait promis une enquête sur les plus de 600 manifestants qui ont été tués par les forces de sécurité pendant la répression, les responsables n’ont pas été identifiés ni traduits en justice. Il s’est engagé à organiser des élections en juin prochain sur la base d’une nouvelle législation qui renverserait le système politique sectaire de l’Irak, mais n’a pas pu obtenir l’accord politique nécessaire au Parlement.

Tout cela n’augure rien de bon pour l’avenir de ce pays… L’Irak qui entretient des liens commerciaux et d’affaires étroits avec l’Iran, est devenu un champ de bataille politique clé dans la confrontation avec les USA.