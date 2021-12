L’Iran met en garde contre toute agression israélienne: En riposte, Téhéran a déjà choisi ses cibles…

Dans un article d’opinion publié en première page et intitulé « Juste un faux pas! », la carte qui illustre le papier montre des dizaines de marqueurs sur toute l’entité sioniste. L’article affirme « qu’une intensification des menaces militaires israéliennes contre l’Iran semble suggérer que le régime sioniste a oublié que l’Iran est plus que capable de frapper les Israéliens n’importe où ».

Le ton est inhabituel au niveau d’un média iranien qui fait grand cas des reportages de médias hébreux sur la visite la semaine dernière du ministre israélien de la guerre Benny Gantz et du chef du Mossad David Barnea à Washington, où ils auraient exprimé leur volonté bombarder l’Iran, fixant la date à laquelle les forces armées israéliennes seraient disposées à le faire. Le journal a également noté que les forces d’occupation israéliennes ont annoncé au début du mois qu’elles procèderaient au printemps à un exercice majeur de l’armée de l’air simulant une frappe contre les installations nucléaires iraniennes.

Teheran Times a cité les propos du chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Baqeri, selon lesquels « l’Iran ne prend jamais à la légère les menaces proférées par ses ennemis. Malgré notre confiance dans notre dissuasion, nos forces sont préparées à la plus petite menace dans le domaine stratégique », a-t-il affirmé.

Et l’article de conclure en rappelant une menace du guide suprême de la révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei datant de 2013: « l’Iran détruira Tel-Aviv et Haïfa si le régime israélien commet une erreur et mène une frappe militaire contre l’Iran ».

L’article iranien a fait les gros titres des médias israéliens, les journaux sionistes l’ayant considéré comme un message clair adressé au régime d’occupation.

L’article et la carte représentent « un rappel que les forces iraniennes peuvent sans doute frapper où elles veulent », a écrit le Times of Israel.

Pour rappel, le général de brigade Mohammad Baqeri, chef d’état-major des forces armées de la République Islamique d’Iran (RII) avait mis les points sur les « i » lors de la conférence des ambassadeurs et des chefs des missions de la RII dans les pays voisins. « Au niveau stratégique, nous n’avons l’intention d’envahir aucun pays, mais au niveau opérationnel et tactique, nous sommes prêts pour une réponse décisive et une attaque rapide et dure contre les ennemis », a-t-il souligné.