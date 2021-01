L’Iran met en garde les USA

Mohamad Jawad Zarif a révélé sur sa page Twitter, que « des informations lui sont parvenues faisant état que des agents pro israéliens préparent des attaques antiaméricaines en Irak pour entraîner les Etats-Unis vers une guerre en fabriquant des prétextes fallacieux ».

« Trump, faites attention au piège. Le jeu avec le feu fera l’objet d’une riposte sérieuse, surtout contre vos amis les plus proches », a-t-il averti.

Pour sa part, Said Khatibzadeh, porte-parole de la diplomatie iranienne a assuré que son pays ne cherche pas à semer des tensions dans la région mais défendra sérieusement ses intérêts. « L’Iran ne sera pas le déclencheur des hostilités mais sa riposte sera décisive et forte. Les responsabilités et les séquelles de toute nouvelle aventure dans la région en incomberont aux Etats-Unis », a-t-il ajouté. « L’Iran ne veut pas la guerre. Mais il défendra et par tous les moyens son peuple sa sécurité et ses intérêts vitaux », avait-il poursuivi.

Jeudi 31 décembre, M. J. Zarif a accusé le président américain sortant de chercher à fabriquer « un prétexte » pour lancer « une guerre » avant son départ le 20 janvier de la Maison Blanche, après un mandat durant lequel il a mené une campagne de « pression maximale » contre Téhéran, sans réaliser ses objectifs de faire plier ce pays. L’administration US sortante qui s’était retirée de l’accord nucléaire n’a pas réussi à contraindre Téhéran à introduire son programme balistique dans les négociations sur son programme nucléaire. Pour les Iraniens ces deux questions sont séparées et le programme balistique est indiscutable car il relève de la défense nationale du pays.

Le 1er janvier, le ministre américain de la Défense Christopher Miller a ordonné le retrait du Golfe du porte-avions USS Nimitz après avoir envoyé deux bombardiers B-52 au Moyen-Orient. Le New York Times qui cite un responsable évoque un signal de « désescalade » envoyé à Téhéran pour éviter un conflit.

Le jeudi 31 décembre, la délégation iranienne permanente aux Nations unies avait envoyé un message au secrétaire général Antonio Guterres mettant en garde contre une aventure US dans le golfe. « En plus des armes sophistiquées qu’ils ont envoyées dans la région ces dernières semaines, les Etats-Unis ont effectué des actes militaires de provocation dont entre autre le survol de leurs bombardiers stratégiques de longue portée au-dessus du golfe persique ces derniers jours », a rendu compte le message iranien.

L’Iran ripostera à « toute action de l’ennemi », a averti samedi 2 janvier le chef des Gardiens de la révolution, l’armée idéologique d’Iran, en référence aux tensions croissantes avec les Etats-Unis, lors d’une inspection des troupes stationnées sur une île clé dans le Golfe.

« Nous sommes ici aujourd’hui pour nous assurer de notre puissance navale contre les ennemis qui fanfaronnent et nous menacent », a déclaré le général de division Hossein Salami sur l’île d’Abou Moussa, selon Sepahnews, le site internet officiel des Gardiens de la révolution. « Nous répondrons avec la même force (…) à toute action de l’ennemi contre nous », a-t-il lancé.

L’île d’Abou Moussa est située près de l’entrée du stratégique détroit d’Ormuz par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole.