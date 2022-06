L’Iran mise sur le renseignement : L’arme des satellites de la partie

H. Salami a tenu ces propos lors d’un discours prononcé pendant une cérémonie pour rendre hommage à Hussein Taeb, ancien chef de l’Organisation du renseignement du CGRI, désigné comme conseiller du commandant des Gardiens de la révolution, et pour saluer la désignation de Mohammad Kazemi, nommé à sa place deux jours auparavant. Le général iranien a souligné que « l’ennemi cherche à empêcher la formation et la propagation d’un gouvernement juste, capable et inclusif au nom de l’islam, afin qu’il ne restreigne pas son espace de respiration ».

Il a souligné que la lutte contre cet ennemi est « sans fin », et exige « un système et une structure de renseignement professionnels, honorables et compétents».

Le nouveau chef du Service de renseignement du CGRI avait pendant de nombreuses années dirigé l’Organisation de protection du renseignement des Gardiens de la révolution. Il possède une vaste expérience dans le domaine de la sécurité et du renseignement.

Pour sa part, Mohamad Bagheri, général de division et chef d’état-major de l’armée iranienne, a déclaré que les forces armées iraniennes sont confrontées à différents types de menaces. « De nombreux pays du monde pourraient ne pas faire face à des menaces ou faire face à un seul type de menace. Mais nos forces armées sont confrontées à différents types de menaces. La République islamique, qui est le résultat d’efforts et de lutte depuis plusieurs décennies, est soumise à différents types d’attaques, de complots et de menaces », a-t-il dit dans son discours prononcé dimanche 26 juin, lors du Forum national pour l’éducation dans les forces armées iraniennes, tenu à l’Université Chahid Mahallali, dans la ville de Qom, au sud de Téhéran. « Alors que nous sommes confrontés à de dures menaces militaires de la part de grandes puissances qui ont leurs propres exigences, nous sommes également confrontés à d’autres menaces », a-t-il ajouté.

Selon lui, sans capacité morale, les effectifs humains sont incapables de résister et de persévérer. « Nous devons rechercher nos capacités dans la confrontation avec les Etats-Unis dans les valeurs morales et la voie de l’éducation des cadres humains », a-t-il ajouté tout en soulignant que la tâche des forces armées, en plus d’affronter l’ennemi sur le terrain, est également d’affronter sa guerre psychologique et de diffuser la culture révolutionnaire et islamique.

Faisant référence à Daech, il a conclu que « le monde entier se tenait derrière les terroristes et face à l’Iran. Ils avaient beaucoup d’argent et de capacités, mais l’équipement matériel ne les a pas aidés. Aujourd’hui, avec la bénédiction du sang du martyr Qassem Soleimani et de ses pairs, la sécurité a été établie en Irak et en Syrie ».

On notera que l’Iran multiplie les démonstrations de force. Le lancement avec succès, dimanche, de sa seconde fusée porte-satellites Zoljanah, fait partie de cette projection de puissance.

Le porte-parole du ministère iranien de la Défense a déclaré que le porte-satellites Zoljanah capable d’emporter des satellites a de nouveau été testé à des fins de recherche.

Sur Fars News, Ahmad Hosseini, porte-parole du département spatial du ministère iranien de la Défense, a déclaré que trois lancements de recherche étaient prévus pour la mise en service de la fusée Zoljanah dont le deuxième a été effectué à des fins de recherches. Il a ajouté que la troisième phase du développement de ce porte-satellites hybride va être entamée sur la base d’informations obtenues à partir du deuxième test.

Zoljanah est un porte-satellites à trois étages dont deux étages de propulsion solide et le troisième liquide, affirme le responsable, indiquant que l’appareil capable de placer les satellites sur une orbite à 500 km au-dessus du sol, peut rivaliser avec les transporteurs actuels du monde. Après Nour-1, l’Iran a dévoilé le 1er février 2021 son nouveau porte-satellite Zoljanah fabriqué par le ministère iranien de la Défense et de la Logistique des forces armées dans le but d’accéder à la technologie du moteur à combustible solide.

Le même jour, A. Hosseini a ajouté que le lancement d’essai du Zoljanah avait été réalisé pour la première fois grâce aux efforts des scientifiques de l’industrie spatiale du ministère de la Défense. « Nous avons acquis la technologie de fabrication du plus puissant moteur à combustible solide », s’est-il félicité.

Aujourd’hui, la plupart des satellites, lancés depuis la Terre, s’installent sur l’orbite terrestre basse ou OTB (LEO en anglais, pour Low Earth Orbit) qui est une zone de l’orbite terrestre allant jusqu’à 2 000 kilomètres d’altitude, située entre l’atmosphère et la ceinture de Van Allen.

Puisque les satellites qui se retrouvent sur l’OTB ne peuvent couvrir une vaste région sur Terre, en raison de la basse altitude de cette orbite, il faut en avoir d’autres pour améliorer le champ de couverture ; c’est là où entre en jeu une constellation de satellites.

En effet, par trois lancements de la fusée Zoljanah, 30 satellites de reconnaissance seront placés simultanément en orbite. Cette évolution contribue largement à l’amélioration des capacités de supervision et de surveillance de l’Iran, permettant ainsi une bonne couverture en temps réel des différentes régions de la Terre. Autrement dit, la mise en orbite des satellites de reconnaissance en constellation tels que Nour ouvrira les yeux de la République islamique d’Iran sur les quatre coins du monde.