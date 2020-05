L’Iran muscle sa marine d’une centaine d’unités de combat multi-rôles

Selon la télévision d’Etat, la flotte des Gardiens de la Révolution s’est enrichie de vedettes Achoura, de bateaux patrouilleurs Zolfaghar et de sous-marins Taregh.

« Nous annonçons aujourd’hui qu’où que se trouvent les Américains, nous sommes juste à côté d’eux et qu’ils sentiront bientôt encore plus notre présence », a déclaré le commandant de la marine des Gardiens de la révolution, Alireza Tangsiri lors d’une cérémonie dans le sud de l’Iran.

« Avancer tout en restant sur la défensive est la nature de notre travail », a pour sa part affirmé le chef de l’armée idéologique iranienne, le général de division Hossein Salami. « Mais cela ne veut pas dire rester passif face à l’ennemi », a-t-il ajouté, soulignant que l’Iran « ne s’inclinerait devant aucun adversaire ».

Selon le général H. Salami, la marine des Gardiens de la Révolution a reçu pour instruction d’augmenter les capacités navales de l’Iran jusqu’à ce que le pays puisse défendre de manière adéquate « son indépendance territoriale et son intégrité, protéger ses intérêts en mer et poursuivre et détruire l’ennemi ».

Les tensions entre les deux ennemis n’ont cessé de grimper après le retrait unilatéral des Etats-Unis en mai 2018 de l’accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, assorti du retour de lourdes sanctions américaines contre Téhéran.

En mai 2019, Téhéran a commencé à s’affranchir progressivement des engagements pris pour limiter son programme nucléaire, accusant les parties restantes à l’accord (la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine) et notamment les pays européens d’inaction et de violer leurs engagements, en n’aidant pas la République islamique à contourner les sanctions US.