L’Iran muscle sa marine par des centaines de frégates

Dans son discours lors de la cérémonie d’inauguration des 340 frégates au service maritime du Corps des gardiens de la révolution islamique, dans la ville de Bandar Abbas (sud), le général de division Bagheri a évoqué la mission des gardiens de la révolution islamique pour assurer la sécurité dans le détroit d’Ormuz, indiquant que « la région couvre deux tiers de l’énergie fossile mondiale et que 20% de l’énergie mondiale passe par le détroit ».

Le commandant de l’Armée de l’air iranienne, qu’ « un nouveau drone baptisé Kaman 22 sera bientôt dévoilé », soulignant « nous sommes sur le point de terminer la production d’ une flotte de drones.» Le général Aziz Nassirzadeh, a annoncé avoir « testé le drone Kaman 12 dans des exercices de contrôle et de commandement. Le drone Kaman 22, est plus grand et capable de transporter plus d’équipement. » Le général a précisé que « le survol de nuit des drones est également l’une des capacités sophistiquées de l’Armée de l’air ».