L’Iran n’est pas une « menace », comme le soutient Riyad et Abou Dhabi

Le diplomate s’est également exprimé sur le différend opposant son pays aux Émirats arabes unis (EAU) relatif à la souveraineté sur les trois îles disputées entre les deux États dans le golfe Persique. S.K. Zadeh s’en est également pris à l’accord de paix conclu entre Tel-Aviv et Abou Dhabi sous les auspices des États-Unis. «Certains pays de la région doivent concentrer leurs efforts à affronter la principale source de menace pour la zone, c’est-à-dire l’entité sioniste, au lieu de faire des déclarations vides de sens et de servir les intérêts des États-Unis et de cette entité», a-t-il martelé.

Dans le même sens, le responsable a exprimé «ses regrets quant aux questions absurdes et répétées mentionnées dans la déclaration du comité quadrilatéral de la Ligue des États arabes», affirmant qu’elles «représentaient un cercle vicieux d’intimidation contre l’Iran et de normalisation de l’entité sioniste illégitime».

Un vieux différend oppose en effet Téhéran à Abou Dhabi. A la fin des années 1960, lorsque le Royaume-Uni décide de mettre fin à son protectorat sur la côte de la Trêve, le Shah d’Iran affirme sa prééminence dans la région et reprend possession des trois îles dans le golfe Persique: Abu Moussa, la Grande et Petite Tomb.

La semaine dernière, lors de la réunion des chefs de la diplomatie de la Ligue des États arabes, le ministre émirati des Affaires étrangères Anwar ben Mohamed Quarquache a à nouveau revendiqué la souveraineté de son pays sur les trois îles, soulignant que les Émirats étaient disposés à résoudre ce problème par la voie diplomatique.

S. K. Zadeh a également estimé que les attaques virulentes émanant de certains pays du Golfe «cachaient mal l’erreur stratégique commise par certains en normalisant leurs relations avec l’entité sioniste». Ces mêmes pays qui, se retrouvant dans une position embarrassante, «cherchent actuellement à détourner l’attention de la vraie source de menace [Israël, ndlr] en fonction de leurs illusions», a-t-il déploré.

Enfin, le responsable iranien a mis en lumière que «les pays qui ont fermé les yeux sur les complots de l’entité sioniste et des États-Unis et trahi la question de la libération d’al-Qods en normalisant leurs relations avec l’entité sioniste, n’ont pas le droit de remettre en question le soutien honorable de l’Iran à la résistance en Palestine et au Liban».

Lors de la réunion de la Ligue des États arabes au Caire, les chefs de la diplomatie émiratie et saoudienne avaient jugé que l’Iran «était la plus grave menace contre les pays à cause de son soutien aux milices armées dans la région».

Les Palestiniens ont réagi avec indignation et une profonde déception face au refus de la Ligue arabe de condamner l’accord de normalisation entre ‘Israël’ et les Émirats arabes unis. « Le refus des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe d’approuver un projet de résolution palestinien contre l’accord Israël-EAU ouvrira la voie à d’autres États arabes pour établir des relations avec Israël », ont averti les responsables palestiniens.

Le conseiller du président américain, Jared Kushner a d’ailleurs salué le rejet du projet palestinien, mercredi 9 septembre, par les ministres des affaires étrangères arabes lors de lors réunion par visioconférence.

Pour le Hamas, « la position de la Ligue arabe ne sert que les intérêts de l’occupant ». Hazem Kaceum porte-parole de cette faction palestinienne a indiqué que cette position va encourager l’administration américaine à avancer dans l’application de son projet controversé le « deal siècle ».

De son côté, le Jihad islamique palestinien a appelé l’Autorité palestinienne à « se retirer de la Ligue arabe ».

« Nous appelons l’Autorité palestinienne (AP) à se retirer de la Ligue arabe, car cette Ligue représente aujourd’hui des pays qui ont abandonné la Palestine, se sont jetés dans les bras d’Israël et refusé de condamner la normalisation », a déclaré Mohammad al-Hindi, chef du bureau politique et du Jihad, cité par PalToday.

Il a ajouté que « les régimes arabes ne représentent pas leurs peuples vifs et fidèles à la Palestine ».

Un autre dirigeant du Jihad, Ahmad Modallah, a regretté « le pas en arrière de la Ligue arabe qui est devenue le sponsor de la normalisation avec l’ennemi sioniste afin de faire passer le ‘deal du siècle’ visant à liquider la cause palestinienne ». Ajoutant que « la position de la Ligue arabe a légitimé l’agression américano-étrangère pour démembrer les pays arabes ».

Le plan controversé de Trump prévoit de mettre en place un État palestinien démilitarisé, sur moins de 40% de la Cisjordanie, en maintenant le statut de Jérusalem Al-Quds occupée en tant que capitale indivisible d’Israël. Il évoque également une capitale du futur État palestinien non pas à l’Est d’AlQuds, où se trouvent les lieux saints de l’Islam, mais dans l’une de ses banlieues.

Avec ce projet, le territoire contrôlé par les Palestiniens devra être sans souveraineté. Par ailleurs, les colonies israéliennes et la vallée du Jourdain devront être annexées à Israël.