L’Iran suit de très près la situation en Afghanistan : Les parlementaires mis au parfum

Selon les experts politiques et militaires, l’échec des Américains en Afghanistan est beaucoup plus important que l’échec des Américains au Vietnam.

Le retrait d’Afghanistan a eu lieu après 20 ans d’investissement et de présence américains.Le déploiement de forces américaines en Afghanistan n’a eu rien à avoir avec l’attentat du 11 septembre et les États-Unis ont été déterminés à se déployer en Afghanistan après l’assassinat d’Ahmed Chah Massoud.Les États-Unis ont dépensé 300 millions de dollars par jour en Afghanistan et comme l’affirme le président des États-Unis, 18 soldats se sont suicidés après leur retour de l’Afghanistan.

La République islamique d’Iran suit de près les développements en Afghanistan avec un regard qui privilégie ses intérêts nationaux. Elle s’intéresse également au sort de l’Afghanistan.Ce qui importe à l’Iran est que sa sécurité ne soit entravée par les évolutions en Afghanistan. Les États-Unis projettent de faire confronter l’Iran au monde sunnite. Téhéran devra donc agir de sorte que sa sécurité ne soit pas touchée et que les États-Unis ne puissent atteindre cet objectif.

Ce sont les Américains qui ont fait venir les terroristes de Daech en Afghanistan afin de les exploiter dans le sens de leurs propres objectifs.Les Américains sont entrés en Afghanistan pour dominer l’Iran, la Russie, la Chine et l’Inde, mais ils ont finalement échoué et pris la fuite.

Les musulmans chiites d’Afghanistan comptent beaucoup pour l’Iran qui fait de son mieux pour que le règlement de la crise afghane ne passe pas par la guerre et que toutes les ethnies contribuent dans la gestion de l’Afghanistan.