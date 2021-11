L’Iran veut dynamiser l’ECO : Les intérêts US opposés aux intérêts de la région, assure E. Raïssi

Ebrahim Raissi, Président iranien, a affirmé lors du 15e Sommet de l’Organisation de la coopération économique (ECO) à Achgabat que « les sanctions américaines n’affectent et n’affecteront point la volonté de la République islamique d’Iran à renforcer sa politique d’interaction avec les pays voisins et ceux de la région ».

Il a souligné que son pays « accorde une priorité particulière pour la coopération économique et le partenariat avec les pays asiatiques, en particulier ses voisins en Asie du Sud et en Asie de l’Ouest, en Asie centrale et au Caucase ». Et d’insister sur le renforcement du rôle et de la position des organisations régionales appelées à « booster de la coopération bilatérale et multilatérale ».

E. Raïssi qui a fait grand cas du poids politique de la région appelle à ce que « tous les États membres participent à la libéralisation des échanges de l’ECO, que ce soit sous la forme de l’Accord ECOTA ou sous la forme de négociations de libre-échange, selon un calendrier adapté à leur économie nationale ». A ses yeux, le moment est venu de « savoir profiter des facteurs matériels du pouvoir », exprimés en terme de population, soit près d’un demi-milliard d’habitants, ou en terme de possession d’un tiers des ressources énergétiques mondiales, outre « la connexion unique » entre « l’Europe et la Chine et la Russie avec le golfe Persique et l’Inde Océan».

Soulignant le besoin de sérieux dans le commerce, de réseaux de transports complémentaires, d’énergie, de capacités commerciales et de développement, d’économie numérique et de nouvelle architecture financière dans l’ECO, il a rappelé que « de nombreuses ouvertures économiques dans l’ECO dépendent de la mise à niveau du commerce intra-régional » et d’assurer ses pairs de la pleine disposition de Téhéran à « contribuer à la réalisation de cet objectif important en accordant des tarifs préférentiels appropriés dans le cadre de l’ECO ».

E. Raïssi n’a pas manqué de critiquer les USA et leur politique régionale. « Les sanctions américaines contre l’Iran sont une politique d’oppression maximale » ce qui à ses yeux confirme que les intérêts US « ne sont pas conformes aux intérêts de notre région ».