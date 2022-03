Liste des pays hostiles à la Russie : Le Maroc n’en fait pas partie

Sont concernés par ses mesures de rétorsion, «les Etats-Unis, le Canada, les pays de l’Union européenne, le Royaume-Uni (y compris Jersey, Anguilla, les îles Vierges britanniques et Gibraltar), l’Ukraine, le Monténégro, la Suisse, l’Albanie, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège et Saint-Marin».

Il s’agit aussi de «la Macédoine du Nord, le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, la Micronésie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taïwan (considéré comme un territoire de la Chine, mais gouverné par sa propre administration depuis 1949)», précise la même source.

Le Maroc ne figure pas sur cette liste.

Pour rappel, le royaume n’a pas pris part, le 2 mars, à l’opération de vote d’une résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, condamnant l’intervention armée russe en Ukraine.

Hier, le maitre du Kremlin a enjoint à son gouvernement d’élaborer une liste des pays ayant pris des «décisions inamicales contre la Russie». Au lendemain de l’invasion de l’armée russe de l’Ukraine, du 24 février, l’UE et d’autres Etats occidentaux ont annoncé des sanctions économiques et diplomatiques contre la Russie et des proches de Poutine.