Lithium en Afrique : L’appétit chinois s’aiguise…

Prospect Ressources, société australienne, a fait grand cas de l’appétit chinois sur ses réseaux. Elle a cédé la semaine dernière le projet de lithium Arcadia au chinois Zhejiang Huayou Cobalt, pour un montant de 378 millions de dollars. Avec ses 42,3 millions de tonnes de réserves de minerais, ce projet minier situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Harare est considéré comme le plus avancé de ce genre sur le continent.

Plus tôt cette année, une autre entreprise chinoise a acquis près d’un tiers des intérêts dans Manono, autre projet minier de lithium en RDC. Avant cela, c’est la future mine de Goulamina, au Mali, qui a bénéficié d’un accord de partenariat avec les Chinois. Ces derniers ont doublé leur production de lithium raffiné depuis 2016, d’après des spécialistes. Mais avec ces projets de « classe mondiale » , Pékin entend soutenir sa production de lithium sur une vingtaine d’années.

La course menée par l’Empire du milieu n’est pas fortuite au regard des utilisations du lithium. Ce minerai, rappelle-t-on, est utilisé dans les technologies des énergies renouvelables, notamment les batteries électriques. Nul besoin de rappeler le boom des véhicules électriques « Made in China », ni encore la place occupée par les industries chinoises dans le circuit des smartphones et autres ordinateurs…

Pour rappel, Goldman Sachs estime qu’il faudra quadrupler la production mondiale dans les dix ans à venir.