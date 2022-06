Livraisons d’armes à l’Ukraine : Le Kremlin contre-attaque

«Tout ce raffut autour de livraisons supplémentaires d’armes, à mon avis, n’a qu’un seul but : faire durer le conflit armé autant que possible», a déclaré le président russe lors d’une interview pour l’ émission «Moscou, Kremlin, Poutine», dont un extrait a été diffusé le 5 juin sur les ondes de la chaîne de télévision Rossiya-1.

Plus tôt dans la semaine, les Etats-Unis avaient annoncé leur décision de livrer à l’Ukraine des lance-roquettes multiples Himars (High Mobility Artillery Rocket System) d’une portée d’environ 80 kilomètres.

Selon des experts militaires cités par l’AFP, cette portée est légèrement supérieure à celle des systèmes analogues russes, ce qui permettrait aux forces de Kiev de frapper l’artillerie adverse en restant hors d’atteinte.

V. Poutine estime que la fourniture à l’Ukraine de systèmes américains à lancement multiple était simplement censée compenser les pertes d’armes similaires, de fabrication soviétique, dont disposait Kiev auparavant.

« Si [ces missiles] sont fournis, nous en tirerons les conclusions appropriées et utiliserons nos armes […] pour frapper des cibles que nous n’avons pas encore visées », a-t-il déclaré.

Le président américain Joe Biden avait déclaré en début de semaine, exclure de livrer à l’Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie, malgré les demandes répétées de Kiev pour obtenir de telles armes. Fin mai, l’agence de presse Reuters a publié une enquête selon laquelle des responsables US s’inquiéteraient de l’envoi d’armes de plus en plus sophistiquées en Ukraine, redoutant les conséquences de frappes ukrainiennes potentielles en territoire russe.

L’Ukraine a besoin d’un soutien militaire « constant » de la part des pays occidentaux et non d’une aide « ponctuelle », jusqu’à sa victoire contre les forces de Moscou, a déclaré dimanche 5 juin Ganna Malyar vice-ministre de la Défense. « Nous sommes déjà entrés dans une guerre prolongée et nous aurons besoin d’un soutien constant. L’Occident doit comprendre que son aide ne peut être ponctuelle mais qu’elle doit se poursuivre jusqu’à notre victoire », a-t-elle déclaré aux médias locaux.

L’Ukraine attend des livraisons de systèmes lance-missiles plus puissants promis par le président américain, en espérant que cela change le rapport de force face à la Russie dans l’est du pays.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi l’envoi à l’Ukraine de quatre systèmes Himars (des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers), 1.000 missiles anti-chars Javelin supplémentaires et quatre hélicoptères Mi-17 dans le cadre d’un nouveau paquet de soutien militaire.

Colin Kahl, sous-secrétaire à la Défense, a dit que les forces ukrainiennes avaient besoin d’environ trois semaines de formation pour pouvoir utiliser les Himars, des lance-roquettes très mobiles à missiles guidés, espérant que cela donnerait aux Ukrainiens un avantage en termes de distance et de précision dans la bataille du Donbass.

De son côté, le Royaume-Uni va fournir à l’Ukraine des lance-roquettes d’une portée de 80 kilomètres, a annoncé lundi le ministère de la Défense, prenant la suite de Washington. Ces systèmes de lance-roquettes multiples (M270 MLRS) permettront d’« augmenter significativement les capacités des forces ukrainiennes », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Cette décision a été prise en « étroite coordination » avec les États-Unis, qui ont annoncé la semaine dernière la fourniture de systèmes Himars d’une portée de 80 kilomètres, c’est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers. Les Ukrainiens réclamaient depuis un certain temps des lance-roquettes multiples permettant de frapper en profondeur les positions russes tout en disposant leurs batteries plus loin du front.

Soucieux d’éviter que les États-Unis soient considérés comme cobelligérants, le président américain a toutefois exclu de livrer à l’Ukraine des systèmes de lance-roquettes à longue portée qui pourraient atteindre la Russie, malgré les demandes répétées de Kiev pour obtenir de telles armes.