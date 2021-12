LOA:SOFAC s’appuie sur CMS Francis Lefebvre pour la titrisation de créances

Dans ce cadre, SOFAC Structured Finance a constitué un fonds marocain de titrisation dénommé FT SOFAC AUTO LEASE qui a émis le 10 novembre dernier 3 720 obligations pour un montant total de 372.000.000 MAD et deux parts résiduelles pour un montant total de 4.057.523,16 MAD. Les obligations ont fait l’objet d’un appel public à l’épargne auprès d’investisseurs qualifiés marocains.

Le fonds a pour objet d’acquérir des créances résultant de contrats de locations de véhicules automobiles avec option d’achat, mis en place par SOFAC dans le cadre de son activité habituelle.

Cette opération représente une innovation significative pour le marché marocain puisque ce fonds est le premier au Maroc à être dédié à l’acquisition de créances issues de contrats de location de véhicules avec option d’achat. Il s’agit également de la première opération de titrisation réalisée pour SOFAC. Pour cette opération SOFAC et SOFAC Structured Finance se sont appuyés sur les équipes de CMS Francis Lefebvre à Casablanca et à Paris. CMS Francis Lefebvre Maroc Conseil juridique et fiscal est un cabinet de conseil juridique et fiscal international affilié à CMS Francis Lefebvre Avocats, et ses 500 avocats situés en France et les 4 000 avocats de CMS répartis dans 42 pays.