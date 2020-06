L’OCDE craint une guerre commerciale autour de la fiscalité des géants du numérique   

Les négociations internationales sur la taxation du numérique se retrouvent dans l’impasse après que les Etats-Unis ont annoncé une « pause » de manière unilatérale. Ces discussions, sous l’égide de l’OCDE, devaient aboutir d’ici la fin de l’année à un accord mondial pour taxer des groupes comme les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon), régulièrement accusés de ne pas payer leur juste part d’impôt.

Dans une déclaration en réaction à ce retrait unilatéral, le secrétaire général de l’OCDE, Angel Gurria, a affirmé qu’il est grand temps de relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie. Tous les membres du Cadre Inclusif devraient rester engagés dans la négociation en vue de parvenir à une solution globale d’ici la fin de l’année, en s’appuyant sur tout le travail technique réalisé au cours des trois dernières années, y compris tout au long de la crise COVID-19. Pour lui, en l’absence d’une solution multilatérale, davantage de pays prendront des mesures unilatérales, et ceux qui en ont déjà pris ne retarderont plus leur mise en place. Ce qui, à son tour, déclencherait des litiges fiscaux et, inévitablement, des tensions commerciales accrues.

Or une guerre commerciale, en particulier en ce moment où l’économie mondiale traverse une crise historique, « porterait plus encore préjudice à l’économie, à l’emploi et à la confiance », a-t-il affirmé, ajoutant qu’une solution multilatérale fondée sur les travaux des 137 membres du Cadre inclusif à l’OCDE est « clairement la meilleure voie à suivre ».

Mandatée en 2018 par le G20 pour parvenir à une solution fondée sur un consensus d’ici à la fin de 2020, l’OCDE a réuni 137 pays sur un pied d’égalité pour poursuivre les négociations et a élaboré une approche fondée sur deux piliers, qui sera discutée dans les prochaines semaines en vue d’une réunion du Cadre Inclusif en octobre 2020. L’OCDE entend maintenir son calendrier de réunions, indépendamment du retrait US, pour permettre à tous les membres du Cadre Inclusif de participer pleinement à la conception d’une approche multilatérale.