Logismed : Clap de fin pour la 9ème édition

Placé sous le thème “la digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution dans un monde VUCA”, Logismed 2022 a été marqué par la participation du ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil ainsi qu’une multitude d’acteurs et professionnels du domaine de la logistique. Carrefour d’échanges d’idées et d’expériences, cette édition organisée en présentiel après deux années d’absence a été ponctuée de plusieurs animations, dont les Rencontres du Digital by PortNet S.A, les Morocco Procurement Awards by AMCA et le Village Investissements & Territoires. Ainsi, les “Rencontres du Digital by PortNet” ont mis en lumière le rôle des guichets uniques et la transformation digitale en matière d’efficience et d’efficacité de la chaîne logistique, ainsi que l’importance de sécuriser la Supply Chain, et en particulier les approvisionnements, des transports, l’entreposage et le stockage, dans le contexte actuel.

Dans le cadre la 1ère édition du Morocco Procurement Awards initiée par l’Association Marocaine de la Communauté Achats (AMCA), cinq entreprises ont été primées pour la réalisation de projets Achats novateurs, performants et répondant aux nouveaux challenges, au service de l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise et des performances Achats.

Organisée sous l’égide du ministère du Transport et de la Logistique en partenariat avec l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), cette édition a mis à l’honneur les Centres Régionaux d’Investissement (CRI). Créé en 2012, Logismed a pour vocation de mettre en valeur la logistique, ses métiers et ses savoir-faire, et de mettre à la disposition des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité les solutions adéquates et les outils nécessaires pour renforcer leur potentiel compétitif, développer leurs affaires et améliorer ainsi leur propre rentabilité.

Il donne ainsi aux visiteurs l’occasion de trouver les réponses à leurs besoins et de découvrir les innovations, tout en participant aux débats et échanges autour des idées et des initiatives qui font progresser la logistique marocaine. Ce qui fait de Logismed une référence qui, en quelques années, a su s’imposer comme un lieu unique de rencontre incontournable des acteurs du secteur en Afrique et en Méditerranée.