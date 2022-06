Logismed : Lancement de la 9ème édition à Casablanca

Placé sous le thème « la digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution dans un monde VUCA », Logismed 2022 traitera, du 14 au 16 juin, de la digitalisation de la supply chain, une thématique révélatrice des grandes tendances du marché qui sera soutenue par un programme de conférences de haut niveau. Rendez-vous des acteurs et professionnels du domaine de la logistique et carrefour d’échanges d’idées et d’expériences, cette édition est organisée en présentiel pour favoriser la rencontre humaine et, de ce fait, sera celle des grandes retrouvailles de la filière logistique.

S’exprimant à cette occasion, M. Abdeljalil a mis en avant l’enjeu actuel de poursuivre et d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie logistique tout en l’adaptant à un monde « Volatil, Incertain, Complexe et Ambigu » (VUCA), relevant qu’ « il ne s’agit pas seulement de corriger les dysfonctionnements constatés mais aussi d’instaurer une transformation réelle des acteurs qui doivent tous se digitaliser ». Et de soutenir que « dans une économie de plus en plus concurrentielle, la digitalisation apporte les solutions innovantes permettant de raccourcir les délais de livraison, d’améliorer la qualité et réduire les couts et de s’adapter en continu ».

Le ministre a, dans ce sens, appelé à une action collective et en parfaite synergie, pour donner une nouvelle impulsion au développement de la logistique, à travers une digitalisation à tous les niveaux. Dans ce cadre, « l’Etat est appelé à jouer un rôle fédérateur dans l’alignement stratégique et la coordination entre les différentes parties prenantes », a fait remarquer le responsable, ajoutant qu’il est également appelé à jouer un rôle de catalyseur à travers la mise en place des instruments permettant de soutenir les initiatives innovantes visant la modernisation et la digitalisation des activités logistiques.

De son côté, Ali Berrada, président du Salon Logismed, a indiqué que la digitalisation se trouve aujourd’hui au cœur de tous les projets de transformation de la chaîne logistique “Supply Chain”, eu égard à son rôle en matière d’efficacité opérationnelle, de rapidité d’exécution et l’automatisation de certaines tâches. Les atouts de la digitalisation offrent aux acteurs de la chaîne logistique des moyens supplémentaires d’agir et réagir rapidement face aux aléas, a-t-il expliqué, rappelant toutefois l’importance de s’intéresser au volet sécurité pour mieux se protéger contre les risques croissants des cyberattaques. Les métiers de la logistique sont devenus vitaux pour le Maroc, a-t-il relevé, mettant en avant la contribution de la logistique en matière de relance économique, le développement des territoires et la souveraineté économique.

Ainsi, le Salon Logismed a pour mission de faire progresser la communauté du transport et de la logistique et du Supply Chain, promouvoir ces métiers et être au service de la performance des entreprises, a-t-il poursuivi. Cette édition met les Centres Régionaux d’Investissement (CRI) à l’honneur, a fait remarquer A. Berrada, expliquant que leur participation témoigne de la maturité et la conviction de ces institutions publiques quant à l’importance de l’enjeu logistique comme levier de création d’emplois et de la valeur.

Organisée sous l’égide du ministère du Transport et de la Logistique en partenariat avec l’Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL), cette édition sera rythmée par plusieurs animations, dont les Rencontres du Digital by PortNet S.A, les Morocco Procurement Awards by AMCA, le Village Investissements & Territoires et le Hackathon by ADD. Logismed dispose également d’une Zone Networking qui se veut un espace de détente dédié pendant les 3 jours du Salon aux rencontres et contacts BtoB entre exposants et chargeurs. L’objectif est de créer une opportunité supplémentaire de rencontres ainsi que les conditions favorables pour rapprocher les participants en vue de développer des relations de business et de partenariat. Créé en 2012, Logismed a pour objectifs principaux d’apporter une contribution active dans la promotion de la culture logistique au Maroc et la valorisation des métiers du secteur, ainsi que dans la création d’un mouvement soutenu fédérant toutes les composantes de la communauté logistique au plan national.