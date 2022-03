Logistique et transport : Des perturbations d’une complexité « sans précédent »

R. Tahri qui intervenait lors d’un webinaire, initié par la Chambre de Commerce Britannique pour le Maroc sous la thématique « Transport & Logistique : Les défis de l’inflation », a souligné cependant que les opérateurs de ce secteur ont bénéficié d’un ensemble d’aides, suite notamment à la hausse des prix du gasoil. Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de mettre en place un système d’indexation des prix du gasoil, lequel, a-t-il estimé, devrait « amortir un tant soit peu » le choc des fluctuations de ce carburant, qui constitue « une véritable charge » pour les transporteurs. « L’objectif étant d’assurer la transparence et un certain équilibre entre les différentes parties prenantes, en l’occurrence les chargeurs et les transporteurs, dans leur relation contractuelle, tout en régulant les différends éventuels », a-t-il précisé.

Dans la même veine, Jaafar Sallouhi, chef de division à la direction des transports routiers, relevant du ministère du transport et de la logistique, a relevé qu’avec la situation sanitaire, l’offre de produits et moyens de transport, au niveau mondial, s’est raréfiée avec notamment une pénurie de containers maritimes, alors que la demande est restée importante et les coûts du fret élevés. Il a, à cet effet, fait savoir que le ministère, pour soutenir les opérateurs du secteur face à cette conjoncture exceptionnelle, va leur accorder des aides, dont la durée, le montant et les modalités d’octroi sont « en cours de finalisation », notant qu’une plateforme numérique sera également créée pour faciliter l’octroi de ladite subvention. « Il s’agit d’une solution pour pallier la situation actuelle dans le long terme et afin de pouvoir soutenir la rentabilité des transporteurs face à des variations très importantes des prix du carburant », a-t-il expliqué. Et de souligner que le ministère a entamé, à la demande des professionnels dans le cadre du dialogue social, une réflexion autour de l’instauration d’un mécanisme d’indexation des prix, qui aidera « sans nul doute à faire face à cette problématique épineuse ».

De son côté, Ahmed Loukili, membre de l’Association Marocaine pour la logistique (AMLOG), n’a pas manqué de rappeler que la conjoncture mondiale actuelle est caractérisée par une guerre économique « féroce » rendant la géopolitique « complexe », et parfois dépourvue de cohérence et de raison. Le contexte économique international demeure perturbé poussant ainsi les nations à chercher d’abord une protection pour obtenir leur souveraineté, a ajouté A. Loukili. « Aujourd’hui avec l’accélération des transformations technologiques, sous l’effet de la transition numérique, le monde est devenu de plus en plus sensible aux changements et aux aléas influençant l’équilibre global des écosystèmes », a-t-il relevé, estimant que la logistique, étant le reflet de toute l’économie marocaine, est impactée au même degré que les secteurs dont elle est liée.