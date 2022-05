Logistique : Le salon Logismed revient en 2022

Cette année est très particulière pour Logismed car le contexte de crise sanitaire perdure et continue de soulever des inquiétudes auprès des autorités publiques marocaines, notamment au niveau de l’autorisation des grands rassemblements. Aussi, et compte tenu du manque de visibilité sur la levée des restrictions en vigueur dans le pays, malgré les signes de recule de l’épidémie et de reprise économique, le Comité d’organisation du salon a décidé de décaler la date et de changer le lieu de la tenue de la manifestation, en proposant un événement physique à taille humaine, indiquent les organisateurs dans un communiqué. « Il a fallu une pandémie mondiale et une crise sanitaire pour prendre conscience de la nécessité de l’activité logistique. Pendant toute la période de confinement et des restrictions, les marocains n’ont manqué de rien ou presque sur les plans alimentaires et sanitaires », souligne le communiqué, notant que la crise a révélé et réaffirmé le rôle central de la logistique comme activité essentielle, d’intérêt public majeur qui peut contribuer fortement à la relance économique.

Les acteurs de la logistique ont démontré à cette occasion leur implication en première ligne de la lutte contre l’épidémie. Ils ont fourni des services vitaux de transport et d’entreposage qui ont contribué à assurer des activités vitales. « Ils méritent à ce titre toute notre reconnaissance. Ainsi, la crise sanitaire aura donc remis la logistique au-devant de la scène, qui a pour ainsi dire gagner ses titres de noblesse », affirment les organisateurs. Et d’ajouter que l’épidémie n’a pas complétement disparue mais les acteurs de la communauté logistique ont d’ores et déjà tirer les principaux enseignements, notamment à accepter l’incertitude, à faire de la résilience et de l’agilité les deux grands leviers qui vont guider l’évolution future de la supply chain, l’accélération de la transformation digitale pour l’optimisation des coûts, la réduction des délais et répondre aux exigences clients, le recours aux nouvelles technologies, la collaboration avec les acteurs de l’écosystème…

A l’ère du tout numérique, le secteur de la logistique doit lui aussi faire face aux enjeux de la transformation digitale. Reflet des attentes et des enjeux de la filière, Logismed 2022 est placée sous le thème central « Digitalisation, une simple évolution ou une nécessaire révolution ! » Un sujet d’actualité qui induit la disparition de certains métiers, la transformation d’autres et l’émergence de nouveaux besoins. C’est un profond changement de paradigme dont il s’agit, qui touche la chaine logistique dans son ensemble et à tous les niveaux. En effet, toutes les entreprises sont concernées par le phénomène Digital, pour mettre en œuvre les leviers compétitifs qu’offrent les technologies de l’information. L’orientation digitale sera donc au cœur de Logismed 2022. Le point sera fait sur les enjeux, tendances et perspectives de la digitalisation dans la Supply Chain.