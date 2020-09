L’OMC cherche à atténuer l’impact de Covid-19 sur les pays en développement

Le 14 septembre, le Comité du commerce et du développement tiendra une réunion informelle consacrée à l’Initiative Aide pour le commerce afin de déterminer comment prendre en compte les difficultés en matière de commerce et de développement découlant de la pandémie de Covid-19.

Les Membres de l’OMC discuteront de la manière dont cette initiative, conduite par l’Organisation, peut aider les économies en développement à se remettre de la crise liée à Covid-19, indique la même source. Lors d’une réunion du Comité du commerce et du développement le 7 juillet consacrée à l’Aide pour le commerce, les membres de l’OMC avaient souligné les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 sur la participation des pays en développement au commerce mondial. Ils avaient noté que « les exportations de biens et de services des pays en développement avaient été gravement affectées par une baisse mondiale de la demande et des perturbations des chaînes de production ».

Lors de la réunion, les membres de l’OMC sont convenus de prolonger la période de mise en œuvre du programme de travail actuel de l’Aide pour le commerce, dit « Renforcer le commerce connecté et durable », et de programmer le prochain examen global pour 2022.