L’OMS attend le feu vert de Pékin pour enquêter sur l’origine de la Covid-19 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) compte sur la coopération avec les experts chinois pour identifier l’origine de l’infection Covid-19, a déclaré le docteur M. Ryan, directeur exécutif chargé du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire lors d’un point de presse tenu ce lundi dernier.

«Nous insistons sur la coopération de tous les pays, en particulier de nos collègues chinois», a-t-il déclaré tout en ajoutant que «nous attendons de l’ouverture et de la transparence dans la coopération scientifique de la part de tous les pays membres».

Selon lui, l’OMS espère qu’un groupe d’experts scientifiques internationaux sera bientôt envoyé en Chine pour y enquêter sur l’origine possible du Covid-19.

«Nous avons besoin d’un groupe d’experts internationaux qui se rendra sur place pour examiner les résultats des recherches et pour les vérifier. C’est extrêmement important. Et nous continuons d’espérer qu’il en sera ainsi. Nous voulons que ce groupe se rende en Chine le plus tôt possible», a-t-il lancé avant de préciser que l’OMS s’était déjà procuré des garanties de la part de la Chine qui a promis d’organiser une mission sur le terrain.

D’après le médecin, il faut comprendre d’où vient le virus, pour pouvoir pronostiquer «où il pourrait apparaître à l’avenir». «Nous croyons que nos collègues chinois eux aussi ont hâte de trouver des réponses à ces questions, comme nous l’avons», a-t-il ajouté.