L’OMS tire la sonnette d’alarme sur les risques encourus par les pays européens 

« Les chiffres de septembre devraient servir d’alarme pour nous tous », a déclaré le directeur de la branche Europe de l’OMS, Hans Kluge. Le nombre de nouveaux cas est désormais supérieur à ceux enregistrés en mars et avril, a-t-il ajouté.

Parmi ces pays où le coronavirus reste fort, il y a notamment l’Espagne et plus précisément la région de Madrid. « L’épidémie dans la région de Madrid empire, et nous allons devoir faire plus d’efforts », a annoncé jeudi 17 septembre, le vice-président de la région. Depuis maintenant des semaines le nombre de personnes contaminées ne cesse d’augmenter dans le pays. L’Espagne, en une semaine, a atteint le triste record de 100 000 nouvelles contaminations, ce qui porte le total à plus de 600 000 cas déclarés depuis le début de la pandémie.

L’organisation onusienne s’inquiète également des raccourcissements de quarantaine décidés ou envisagés dans plusieurs pays. Catherine Smallwood, en charge des situations d’urgence à l’OMS Europe, est catégorique : « Notre recommandation de quarantaine de 14 jours a été basée sur notre compréhension de la période d’incubation et de la transmission de la maladie. Nous ne la réviserions que sur la base d’un changement de notre compréhension de la science, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent. »

En France, la durée d’isolement a été ramenée à sept jours en cas de contact. Elle est de dix jours au Royaume-Uni et en Irlande. Le Portugal et la Croatie envisagent aussi de la réduire.