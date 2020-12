Londres et Bruxelles songent à l’après-Brexit

Lors d’une conférence de presse, U. von der Leyen s’est félicitée de la conclusion de cet accord qu’elle a qualifié d’”équilibré” et “juste”.

C’est “une nouvelle fantastique pour les familles et entreprises de tout le Royaume-Uni. Nous avons signé le premier accord de libre échange basé sur un principe de ‘zéro tarifs et zéro quotas’ jamais obtenu avec l’UE. C’est le plus gros accord commercial bilatéral signé par chacune des deux parties, couvrant un commerce valant 668 milliards de livres en 2019”, selon une déclaration du gouvernement britannique relayée par la BBC.

A quelques jours de la fin de la période de transition (31 décembre), Bruxelles et Londres ont réussi à surmonter leurs divergences, en particulier sur le sujet de la pêche, évitant de justesse un “no deal”. Les deux parties ont intensifié ces derniers jours les négociations pour trouver un terrain d’entente sur cette question qui demeurait le dernier point d’achoppement des pourparlers post-Brexit.

Le Royaume-Uni restera l’“ami”, “l’allié” et “le premier marché” de l’Union européenne malgré le Brexit, a assuré jeudi le Premier ministre Boris Johnson après la conclusion avec Bruxelles d’un accord commercial “bon pour toute l’Europe”. “Nous avons conclu le plus grand accord commercial jusqu’à présent, pour 660 milliards de livres (733 milliards d’euros) par an”, un “accord de libre-échange complet à la canadienne entre le Royaume-Uni et l’Union européenne”, “sans droits de douane, sans quotas”, s’est félicité Boris Johnson lors d’une conférence de presse.

“Je le dis directement à nos amis et partenaires de l’UE: je pense que cet accord signifie une nouvelle stabilité et une nouvelle certitude dans ce qui était une relation parfois acrimonieuse et difficile” pendant près d’un demi-siècle au sein du bloc européen, a déclaré le chef du gouvernement conservateur, qui avait ardemment fait campagne pour le Brexit lors de la campagne de 2016, remportée à 52% par le camp du “Leave”. “Nous serons votre ami, votre allié, votre soutien et ne l’oublions pas, votre premier marché parce que, même si nous avons quitté l’UE, ce pays reste culturellement, émotionnellement, historiquement, stratégiquement et géopolitiquement attaché à l’Europe”, a-t-il poursuivi.

La conclusion de cet accord constitue une victoire pour B. Johnson, triomphant dans les urnes il y a un an avec la promesse de réaliser le Brexit mais qui a depuis passé une année calamiteuse, sa gestion de la pandémie de nouveau coronavirus étant très critiquée.

“L’unité et la fermeté européennes ont payé”, s’est félicité jeudi Emmanuel Macron après la conclusion d’un accord commercial historique entre l’UE et le Royaume-Uni.

“L’accord avec le Royaume-Uni est essentiel pour protéger nos citoyens, nos pêcheurs, nos producteurs. Nous nous assurerons que c’est bien le cas”, a réagi le président français sur Twitter, ajoutant que “l’Europe avance et peut regarder vers l’avenir, unie, souveraine et forte”.

M. Macron, qui depuis le début a fait pression pour le maintien d’une ligne dure, en particulier sur la pêche, a également remercié le négociateur européen Michel Barnier. “Merci Michel Barnier pour votre ténacité et votre engagement à défendre les intérêts des Européens et leur unité. Grâce à vous et (à la présidente de la Commission européenne) Ursula Von der Leyen, la solidarité européenne a montré sa force”, a tweeté Emmanuel Macron.