L’ONHYM prolonge  la période d’exploration accordée à Sound Energy 

La compagnie pétro-gazière britannique Sound Energy vient d’annoncer avoir obtenu une prolongation de deux ans sur son permis d’exploration onshore Sidi Moktar, qui couvre une superficie de 4 711 km2, dans le bassin d’Essaouira au centre du Maroc. Cette nouvelle extension, qui a été approuvée par l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et qui arrivera à expiration en octobre 2022, devrait permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités d’exploration qui avaient été retardées tout le long de cette année, à cause de la Covid-19.

La société dont les activités sont centrées sur l’Afrique du Nord, détient une participation de 75 % sur la licence Sidi Moktar et l’ONHYM les 25 % restants. La licence est au cœur des projets marocains visant à doper la production gazière, car elle a permis de détecter plusieurs failles abritant du gaz dont Kechoula, Koba-1 et Kamar-1.