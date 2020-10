L’ONMT dévoile à Londres sa recette pour la reprise touristique

Initié par la délégation de l’ONMT à Londres, sous le thème : « Morocco’s roadmap to recovery », ce webinar a été l’occasion d’échanger avec des voyagistes et des compagnies aériennes britanniques et internationaux autour des différentes mesures sanitaires entreprises au Maroc pour promouvoir le secteur du tourisme, mais aussi des différentes opportunités de partenariats pour la réouverture de la destination Maroc.

Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, le Directeur général de l’ONMT, Adil El Fakir a assuré que le Maroc a mis en place « des protocoles sanitaires robustes », que ce soit dans les aéroports, les hôtels, les restaurants ou les lieux publics pour assurer la sécurité des touristes. D’ailleurs, rappelle A. El Fakir, « la réactivité et la détermination du Maroc face à cette pandémie dès le premier jour ont été relayées dans les médias du monde entier », mettant en avant la stratégie nationale menée pour lutter contre la crise sanitaire.

Il a également noté que le Maroc « a confirmé sa position de destination mature et bien implantée sur le marché britannique: avec plus d’un demi-million d’arrivées au Royaume-Uni en 2019, soit une augmentation de + 8% », notant que le Royaume est aujourd’hui « plus que jamais déterminé à maintenir cette position et à atteindre l’objectif fixé avant la pandémie de Covid 19 : visant à positionner le Maroc parmi les destinations préférées des Britanniques ».

En effet, poursuit A. El Fakir, c’est déjà un soulagement que le Maroc, depuis septembre, ait rejoint la liste des destinations qui ont ouvert leurs frontières au tourisme international, sous certaines conditions, notant que le Royaume continuera à donner la priorité au marché britannique et à asseoir son image en tant que destination touristique populaire à croissance rapide via une nouvelle approche de communication innovante qui sera annoncée très prochainement.

Une cinquantaine de participants représentant des tours opérateurs britanniques et internationaux ainsi que des compagnies aériennes ont pris part à cette rencontre virtuelle, en plus de représentants du ministère du Tourisme et du Transport aérien, de l’Office national des aéroports (ONDA) et de la Confédération nationale du tourisme