L’ONMT fin prêt pour la reprise touristique : Les messages rassurants au marché français

Au micro de la télé française, le DG de l’ONMT a précisé les «deux simples conditions» à l’entrée sur le territoire, à savoir la présentation d’un pass vaccinal à jour et d’un test PCR négatif de moins de 48h, sans distinctions des Marocains et des voyageurs d’autres nationalités. A. El Fakir a insisté sur la date du 7 février, assurant que le Maroc, l’ensemble des professionnels et de l’écosystème touristique sont en attente de la reprise de l’activité touristique.

De plus, il a précisé que la «clé de la reprise» est la reprise des vols, avec comme objectif de «reconstruire très rapidement l’ensemble des routes aériennes», alors que les grandes compagnies aériennes ont déjà déployé leur flotte, comme Air France, Royal Air Maroc, ou Transavia.

En 2019 avant la pandémie, rappelle A. El Fakir, 66 vols quotidiens reliaient le Maroc à la France, avec pour la seule liaison Marrakech-Paris 19 vols quotidiens. «L’importance du marché français est très forte, et nous avons les conditions pour reconstruire cette base, et c’est en train d’être remis en place», a-t-il assuré.