Pour dynamiser le tourisme interne l’ONMT lance une nouvelle campagne sous le signe de la solidarité 

« Partager en attendant de nous retrouver », c’est le sens que porte le nouveau hashtag #3lamantla9aw, la signature de la nouvelle campagne de l’ONMT qui se veut être un véritable appel au ralliement dont l’objectif est d’accompagner l’ensemble des marocains durant cette période de confinement, et de leur rappeler combien le pays est notre plus précieuse ressource.

« Il s’agit d’amener le Maroc dans les maisons et dans les cœurs des marocains. Ce Maroc que nous chérissons, ce Maroc qui nous manque tant, ce Maroc qui nous réunira de nouveau», expliquent les équipes qui portent ce projet. « #3lamantla9aw » est ainsi une campagne émotionnelle qui construit l’idée d’une cause commune en rappelant l’importance de rester chez soi #nbqawfdarna.

La campagne comprend également une série de capsules présentant des acteurs du tourisme dans leur quotidien pendant ce confinement. Guides, chefs de cuisine, femmes de chambre, artisans, artistes… ils sont, chacun à sa manière, l’incarnation d’un savoir-faire exclusif et d’une hospitalité marocaine unique, et constituent la fierté de l’industrie touristique nationale.

L’ONMT souhaite à travers cette campagne rendre hommage aux métiers du tourisme et fait voyager les Marocains au cœur de cet univers. Cette campagne sera déclinée dans un premier temps durant tout le mois de ramadan sur les réseaux sociaux et sur les chaînes de télévision nationales et sera suivie dans un second temps, après le déconfinement, par une autre campagne d’inspiration au voyage au Maroc.

Rester proche de tous les marocains et construire le réflexe de « choose morocco » est, aujourd’hui, pour l’ONMT un facteur clé de succès des différentes démarches entreprises pour accompagner l’industrie touristique.