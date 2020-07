L’ONU alarmée par la dégradation de la situation en Centrafrique

Exemple, des papiers d’identité tchadiens et soudanais retrouvés sur les corps de combattants du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, après l’attaque de Birao, en février dernier. Ou bien la présence de plusieurs centaines de miliciens soudanais Misseriya, aux côtés de ce même groupe armé, lors d’affrontements en mars. Les experts notent d’ailleurs une multiplication des accrochages entre milices étrangères sur le sol centrafricain.

Autre inquiétude, le trafic régional d’armes en provenance du Soudan, du Tchad, mais également de la République démocratique du Congo, avec la saisie en avril dernier de lance-grenades et de munitions en provenance de Gbadolite.

Enfin, les experts s’inquiètent de l’expansion de certains groupes armés, notamment l’Union pour la Paix en Centrafrique et le 3R (retour, réclamation, et réhabilitation), qui ont étendu leurs zones de contrôle malgré leur signature de l’accord de paix l’année dernière. Une expansion qui leur permet d’accroître leurs revenus via l’exploitation de mines d’or et les taxes sur les activités de transhumance. Mais surtout, qui à quelques mois des élections, leur permet également d’influencer le processus électoral.

Le rapport onusien publié mercredi 15 juillet doit servir de base à un renouvellement à la fin du mois de l’embargo sur les armes en vigueur depuis sept ans.