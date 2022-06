L’ONU au chevet des océans : De quoi sera faite la messe de Lisbonne

L’objectif du rendez-vous de Lisbonne consiste à poursuivre et mettre en place ce qui est déjà signé et avancer sur le reste. En attendant, les océans souffrent de nombre de maux. Ainsi, la pollution plastique représente un véritable fléau pour la biodiversité marine. Au rythme actuel, la pollution plastique va tripler d’ici à 2060, à un milliard de tonnes par an, selon un rapport récent de l’OCDE. Leur interdiction a fait l’objet d’un accord de principe lors d’une précédente conférence onusienne, à Nairobi, au printemps dernier. Reste désormais à parvenir jusqu’à un traité. La rencontre de Lisbonne permettra d’avancer. Le cas échéant.

Et il en ira de même pour la surpêche qui, et c’est une première, a poussé l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopter, quelques jours plutôt, une résolution pour la limiter. La piste serait balisée pour aller plus loin.

Mais au-delà de ces dossiers récurrents, la messe de Lisbonne devra aussi se pencher sur les questions problématiques liées aux aires marines protégées, les ressources minières des fonds marins, la conservation et la restauration des écosystèmes marins. L’enjeu est d’importance vitale puisque les mers génèrent la moitié de l’oxygène sur terre et représentent une source vitale de protéines pour le quotidien de milliards de terriens. L’océan joue par ailleurs un rôle clé pour la vie sur Terre en mitigeant les impacts du changement climatique.

Mais le coût en est considérable. En absorbant environ un quart de la pollution au CO2, alors même que les émissions ont augmenté de 50% au cours des 60 dernières années, la mer est devenue plus acide, déstabilisant les chaînes alimentaires aquatiques et réduisant sa capacité à capter toujours plus de gaz carbonique. Et, en résorbant plus de 90% de l’excès de chaleur provoqué par le réchauffement climatique, l’océan subit de puissantes vagues de chaleur marine qui détruisent de précieux récifs coralliens.