L’ONU célèbre le 8 mars : En s’attaquant aux préjugés

Selon Lean In – une Organisation à but non lucratif (OBNL) qui aide les femmes à réaliser leurs ambitions et qui leur prête main-forte à l’occasion de la Journée internationale de la femme – environ trois quarts des femmes dans le monde sont victimes de préjugés au travail. Leur Journée internationale est donc l’occasion de renforcer et d’imprimer un nouvel élan au travail déjà fait pour identifier et couper court aux préjugés en milieu professionnel.

Le problème avec les stéréotypes est que souvent la personne n’est pas consciente de ses propres préjugés. Lean In a constaté que moins d’un tiers des employés sont capables de reconnaître les préjugés lorsqu’ils les voient. Il est donc plus difficile pour les femmes d’être embauchées et promues et, au même titre, plus délicat pour les entreprises d’uniformiser les règles du jeu.

Depuis le milieu des années 90, les psychologues ont fait des recherches approfondies sur les biais implicites, révélant que, sans même le savoir, « nous possédons tous nos propres biais implicites ». Selon Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel d’économie, les biais cognitifs sont associés à deux modes de pensée : le système 1 et le système 2.

Le système 1 est le mode de pensée rapide, émotionnel et inconscient du cerveau. Ce type de réflexion nécessite peu d’efforts, mais il est souvent sujet aux erreurs. La plupart des activités quotidiennes (comme conduire, parler, nettoyer, etc.) font un usage intensif du système de type 1. Tandis que le système de type 2 est une pensée lente, logique, laborieuse et consciente, où la raison domine.

Une étude de Catalyst – une communauté à but non lucratif travaillant à l’échelle mondiale pour aider à créer des lieux de travail qui fonctionnent pour les femmes – a révélé que les entreprises comptant plus de femmes à des postes de direction bénéficient d’un retour sur capitaux propres supérieur de 35 % à celui des entreprises qui manquent de diversité des genres. Dans le même sens, une autre étude menée auprès de 1.000 entreprises dans 12 pays par les consultants en gestion de McKinsey & Company a révélé que les entreprises mixtes surpassent les moyennes nationales de leur secteur en termes de rentabilité.

Tous les jours, chacun est responsable de ses propres pensées et actions. La Journée internationale de la femme est donc l’occasion d’amplifier et de renforcer le travail déjà en cours dans les organisations axées sur les objectifs pour identifier et répondre aux préjugés sur le lieu de travail.