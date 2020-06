L’ONU disculpe la coalition engagée dans la guerre du Yémen 

La décision onusienne est vertement critiquées par les ONG qui suivent de près l’évolution dramatique de la guerre engagée contre le plus pauvre des pays arabes. «Au Yémen, la coalition va être retirée» de l’annexe au rapport listant les États et groupes violant les droits des enfants «pour les meurtres et mutilations après une diminution importante et soutenue [de ces crimes, ndlr] lors des raids aériens et la signature d’un accord-cadre de mars 2019» visant à les éviter, indique son rapport.

Human Rights Watch a dénoncé un «nouveau niveau de honte» avec ce retrait de la coalition de la liste. Cette décision ignore «les propres preuves de l’ONU sur la poursuite de violations graves contre les enfants» au Yémen, a ajouté Jo Becker, responsable de ce domaine à HRW.

«Le secrétaire général de l’ONU expose les enfants à de nouvelles attaques et sape sérieusement un mécanisme important de mise en responsabilité», a aussi estimé l’organisation Watchlist on Children and Armed Conflict. Selon cet organisme, la coalition est à l’origine de la mort ou de la mutilation de 222 enfants au Yémen en 2019.

Lors d’une conférence de presse, l’émissaire d’António Guterres pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, a assuré que l’ONU n’avait subi «aucune pression» de Riyad et que le rapport se basait sur «des chiffres». Chiffres qui ont ignoré, comme par magie, plus d’une dizaine de victimes civiles, dont des enfants, tous mortes à Saada lors d’un raid de l’aviation de la coalition.

Le document onusien, qui passe comme chaque année en revue plusieurs conflits dans le monde, affirme qu’en 2019, «10’173 enfants ont été tués (4019) et mutilés (6154)», en précisant qu’il ne s’agit que des cas qui ont pu être vérifiés par l’ONU. Ce chiffre est similaire à celui constaté en 2018, selon l’organisation

La Ligue arabe alarmée

“La situation humanitaire au Yémen pourra s’aggraver davantage si le monde n’assume pas sa responsabilité, notamment avec l’arrivée à échéance d’un certain nombre de programmes des organisations relevant des Nations unies, dont l’UNICEF, à cause du manque du financement», a averti, dans un communiqué, le Secrétaire général de la ligue, Ahmed Abou El Gheit. La Conférence des donateurs, tenue le 02 juin, n’a pas réussi à combler totalement le manque de financement. Les états n’ayant pu fournir que 637 millions de dollars, soit moins de la somme promise, précise le communiqué, ajoutant que 80% des habitants du Yémen dépendent des aides pour survivre.

Le Yémen, poursuit la même source, constitue ainsi la plus grande crise humanitaire au monde, puisqu’il fait face à la pandémie de la Covid-19, en plus d’autres épidémies comme le Malaria, la dengue ou encore le choléra qui a touché des centaines de milliers d’habitants. A. Abou El Gheit a également indiqué que le Yémen fait face à ces défis de taille avec des ressources très faibles au niveau du secteur de la santé, tandis que des millions d’habitants n’ont pas accès à l’eau potable et à l’assainissement, qui constituent les bases de la santé publique.

Le 2 juin dernier, l’Organisation des Nations-Unies avait appelé à un financement urgent de 2,4 milliards de dollars pour l’aide humanitaire au Yémen, plongé depuis plus de cinq ans dans un conflit armé meurtrier qui a amené ce pays du sud de la péninsule arabique au bord du gouffre.

Missiles et drones activés

Loins des couloirs lambrissés des chancelleries, la guerre fait rage au Yémen depuis quelques jours. Les combattants Ansarallah ont tiré un missile sur Najrane que Riyad s’est empressé de déclarer avoir intercepté. Lundi 15 juin, une offensive d’envergure contre des cibles saoudiennes à Khamis Mcheit, dans la province d’Asir (sud de l’Arabie) a été menée via des drones de type 2K . Le général Yehya Sarii a précisé la nature des cibles visées dans cette base : aérodromes, dépôts d’armes et d’autres cibles militaires sensibles. Y.Sarii a souligné qu’ « il s’agit d’une riposte à l’escalade aérienne menée par la coalition saoudienne et à ses massacres continus contre le peuple yéménite ».

Cette attaque d’envergure intervient après la mort le jour même de 11 civils, dont des femmes et enfants, sont tombés en martyre, suite à un bombardement saoudien visant un véhicule dans le gouvernorat de Chada, à Saada (nord du Yémen). D’autres raids dans la même zone ont tué dans le gouvernorat de Ktaf, deux membres d’une équipe de déminage et un secouriste qui les accompagnait. Plus tôt, l’Arabie saoudite avait fait part d’un nouveau déploiement de systèmes américains de défense antimissile Patriot dans le pays.

Pour nombre d’analystes, Riyad n’arrive plus à trouver le moyen de se retirer du bourbier yéménite. Chaque jour qui passe l’enfonce davantage dans un conflit qui s’avère aussi coûteux qu’humainement répréhensible. Une des dernières défaites des Saoudiens a trait à la décision du Conseil de transition du Sud, qui comprend des séparatistes soutenus par les Émirats arabes unis, de déclarer une « zone autonome ». Cela traduit l’incapacité des forces du gouvernement démissionnaire (pro-saoudien) basées au sud du pays à tenir la dragée haute aux autonomistes. D’où la multiplication des désertions parmi l’armée de Abed Rabbo Mansour Hadi qui profitent aux Comités populaires d’Ansarullah à Sanaa.

Le Financial Times a rapporté, dimanche 14 juin, que les dépenses militaires de Riyad restent indemnes des mesures d’austérité sévères, comme le montre le nombre de contrats signés avec des géants US de l’armement. Pour le journal, la multiplication des contacts diplomatiques entre les pays membres de la coalition pro-Riyad, les États-Unis, le Royaume-Uni et le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, s’explique par l’impasse de la guerre. Les opérations des forces yéménites, à l’est du pays, notamment à proximité de la province pétrolière de Ma’reb, sont autant de signes avant-coureur d’une libération qui signerait la victoire stratégique de Sanaa.