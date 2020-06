L’ONU en appui à la transition au Soudan

Lors d’une réunion virtuelle consacrée jeudi à la situation dans ce pays, les membres du Conseil ont approuvé à l’unanimité l’établissement de la MINUATS, la mission des Nations-Unies d’appui à la transition au Soudan, pour une période initiale de 12 mois à compter du 1er janvier 2021.

La MINUATS a pour mandat d’appuyer la transition politique au Soudan, les progrès vers une gouvernance démocratique ainsi que la promotion et la protection des droits de l’homme et d’une paix durable. La nouvelle mission appuiera également les processus de paix et la mise en œuvre des futurs accords de paix, aider à la consolidation de la paix, à la protection civile et à l’état de droit, en particulier au Darfour et dans les régions du sud-Kordofan et du Nil bleu. Le Conseil a également chargé la nouvelle mission d’appuyer la mobilisation de l’aide économique et au développement et la coordination de l’aide humanitaire.

Le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, avait informé le Conseil de sécurité en avril dernier que la réponse à la pandémie de Covid-19 – y compris les fermetures d’aéroports et la suspension des rotations de troupes – ne permettait pas à l’opération hybride des Nations Unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) de conclure son mandat le 31 octobre 2020 comme prévu.

Le Conseil de sécurité a pris en compte l’impact du coronavirus et a donc décidé à l’unanimité de ses membres de prolonger le déploiement de la MINUAD de deux mois et a maintenu inchangé le nombre de soldats et de policiers affectés à la mission.

Pour rappel, le mandat de cette nouvelle mission, dont la durée initiale est de 12 mois, a été un point de discorde à Khartoum, certains craignant une ingérence des Nations unies dans la politique intérieure du pays. Le Premier ministre Abdalla Hamdok a dû insister pour convaincre ses détracteurs (dont l’armée et les rebelles du Darfour toujours suspicieux à l’endroit des casques bleus) que la mission n’interfèrera pas dans la politique du gouvernement et n’inclura pas d’hommes en uniformes. La résolution, même si elle ne précise pas le type de mandat, appuie bien sur le principe de souveraineté nationale.

A signaler que la mission onusienne au Darfour qui devait prendre fin en octobre, est maintenue jusqu’à la fin de l’année, mais devrait poursuivre un retrait progressif. Même si la sécurité s’y est améliorée, note le Conseil de sécurité, la situation dans certaines régions reste inquiétante. L’ONU précise que le retrait de ses troupes devrait dépendre des progrès du processus de paix en cours.