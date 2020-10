L’ONU organise une levée de fonds pour parer à l’urgence humanitaire au Sahel

L’Organisation des Nations unies (ONU) va organiser une levée de fonds pour répondre à l’urgence humanitaire dans le Sahel. L’annonce a été faite vendredi dernier par Jens Laerke (photo), porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) au cours d’un point de presse à Genève, en Suisse.

L’événement est prévu dans le cadre d’une conférence interministérielle prévue pour se tenir ce mardi 20 octobre 2020, conjointement par l’ONU, le Danemark, l’Allemagne et l’Union européenne. Les fonds mobilisés visent à faire face aux conséquences sociales de la violence et de l’insécurité, qui secouent la région sur fond de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19.

On estime que « plus de 13 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des enfants, ont besoin d’aide » et 7,4 millions de personnes souffrent de la faim dans la région. En janvier 2020, l’UNICEF a annoncé son intention de mobiliser 208 millions de dollars en faveur de la région, tandis que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a fixé son plan de réponse humanitaire pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger à 37,8 millions de dollars.

Malgré ces appels à la mobilisation, l’ONU craint que la situation au Sahel soit oubliée par les principaux bailleurs de fonds qui tardent encore à financer les plans de réponse humanitaire dans la région. Selon Jens Laerke, les plans d’aide pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne sont actuellement financés qu’à hauteur de 40%, alors que la crise humanitaire dans ces trois pays « arrive à un point de rupture ».

« La situation humanitaire s’est fortement détériorée au cours des deux dernières années. Les besoins augmentent plus vite que le financement », a déclaré le responsable ajoutant que la prochaine conférence interministérielle se fixe aussi pour objectif que les pays donateurs et ceux de la région trouvent des solutions durables qui élimineront les besoins en aide humanitaire.