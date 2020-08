L’ONU veut aider le Liban encerclé de navires de guerre de l’OTAN 

C’est le navire de guerre britannique, le HMS Enterprise, qui a fait escale, le premier, au port de Beyrouth, avant d’être rejoint, vendredi 14 août, par le bâtiment français Tonnerre, avec à son bord quelque 700 militaires, dont « un groupement génie de l’armée de terre d’environ 350 hommes » ainsi « qu’un détachement de plongeurs démineurs de la Marine nationale avec des compétences de travaux sous-marins et d’investigation de zones portuaires ». A ce contingent s’ajoutent « des capacités de reconnaissance des accès maritimes et de soutien hydrographie du Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) », selon le ministère français des Armées.

Sans oublier les moyens amphibies de débarquement qui sont à bord, ainsi que deux hélicoptères militaires. Les Etats-Unis devraient, eux aussi, envoyer un navire de guerre dans les jours prochains.

Ce déploiement massif est d’autant plus suspect qu’il a été accompagné par des visites en boucle de responsables occidentaux au Liban depuis l’explosion du 4 août. La dernière a été celle de la ministre de la défense française Florence Parly, intervenue le jour même de l’arrivée du porte-hélicoptères français. Le jour même c’est le vice-secrétaire américain David Hale qui se trouvait dans la capitale libanaise.

Dans le port de Beyrouth, des équipes occidentales d’investigation se trouvent déjà sur place, des Français, des Allemands, des Italiens et des Américains.

On signale que les Nations unies avaient lancé vendredi un appel de fonds d’un montant de 565 millions de dollars pour venir en aide au peuple libanais. Ce fonds permettra de passer de l’aide humanitaire vitale immédiate à la reconstruction puis à une reprise économique à plus long terme, a indiqué le porte-parole de l’ONU lors de son point de presse quotidien

Les partenaires humanitaires pourront ainsi aider les personnes dans le besoin en ciblant la sécurité alimentaire, la santé, les abris et la protection, ainsi que l’accès à de l’eau propre et l’assainissement.

A cette occasion, Najat Rochdi, coordinatrice de l’action humanitaire à destination du Liban, a exhorté la communauté internationale à faire preuve d’un engagement indéfectible envers le peuple libanais et «à rendre la pareille à son tour à l’incroyable générosité dont le Liban a fait preuve envers les réfugiés syriens et palestiniens à travers un soutien financier total».